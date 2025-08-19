Головна Гроші Економіка
Курс валют на 19 серпня: скільки коштують долар та євро

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Курс валют на 19 серпня: скільки коштують долар та євро
Нацбанк встановив курс валют на 19 серпня
Євро та долар дешевшають

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 19 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс валют

  • Курс долара на 19 серпня 2025 року встановлено: 41,2589 грн за $1.
  • Курс євро на 19 серпня 2025 року встановлено: 48,1739 грн за €1.
  • Курс польського злотого на 19 серпня 2025 року встановлено: 11,3330 грн за zł1.
  • Курс англійського фунта стерлінгів на 19 серпня 2025 року встановлено: 55,8563 грн за £.
  • Курс японської єни на 19 серпня 2025 року встановлено: 0,27 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу до долара

Зазначимо, що долар подешевшав на 9 копійок. Станом на 18 серпня його вартість складала 41,3401 грн за $1.

Варто додати, що долар почав новий рік з найгірших результатів за понад півстоліття. Валюта США за останні шість місяців ослабла більше ніж на 10% порівняно з кошиком валют основних торгових партнерів країни. Востаннє долар ослаб настільки на початку року у 1973 році, після того, як США зробили масштабний крок, який поклав кінець прив’язці долара до золота.

Додамо, що Нацбанк спрогнозував, що буде з курсом євро та долара найближчим часом. На думку регулятора, на валютний курс впливають як внутрішні економічні показники, так і зовнішні глобальні процеси. Основним фактором, який зараз впливає на зростання курсу євро відносно гривні є послаблення долара щодо інших валют.

