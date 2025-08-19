Курс валют на 19 серпня: скільки коштують долар та євро

Євро та долар дешевшають

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 19 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс валют

Курс долара на 19 серпня 2025 року встановлено: 41,2589 грн за $1.

Курс євро на 19 серпня 2025 року встановлено: 48,1739 грн за €1.

Курс польського злотого на 19 серпня 2025 року встановлено: 11,3330 грн за zł1.

Курс англійського фунта стерлінгів на 19 серпня 2025 року встановлено: 55,8563 грн за £.

Курс японської єни на 19 серпня 2025 року встановлено: 0,27 грн за JPY.

Динаміка офіційного курсу до долара

Динаміка офіційного курсу до долара фото: Скриншот

Зазначимо, що долар подешевшав на 9 копійок. Станом на 18 серпня його вартість складала 41,3401 грн за $1.

Варто додати, що долар почав новий рік з найгірших результатів за понад півстоліття. Валюта США за останні шість місяців ослабла більше ніж на 10% порівняно з кошиком валют основних торгових партнерів країни. Востаннє долар ослаб настільки на початку року у 1973 році, після того, як США зробили масштабний крок, який поклав кінець прив’язці долара до золота.

Додамо, що Нацбанк спрогнозував, що буде з курсом євро та долара найближчим часом. На думку регулятора, на валютний курс впливають як внутрішні економічні показники, так і зовнішні глобальні процеси. Основним фактором, який зараз впливає на зростання курсу євро відносно гривні є послаблення долара щодо інших валют.