Курс валют на 19 серпня: скільки коштують долар та євро
Євро та долар дешевшають
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 19 серпня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.
Офіційний курс валют
- Курс долара на 19 серпня 2025 року встановлено: 41,2589 грн за $1.
- Курс євро на 19 серпня 2025 року встановлено: 48,1739 грн за €1.
- Курс польського злотого на 19 серпня 2025 року встановлено: 11,3330 грн за zł1.
- Курс англійського фунта стерлінгів на 19 серпня 2025 року встановлено: 55,8563 грн за £.
- Курс японської єни на 19 серпня 2025 року встановлено: 0,27 грн за JPY.
Динаміка офіційного курсу до долара
Зазначимо, що долар подешевшав на 9 копійок. Станом на 18 серпня його вартість складала 41,3401 грн за $1.
Варто додати, що долар почав новий рік з найгірших результатів за понад півстоліття. Валюта США за останні шість місяців ослабла більше ніж на 10% порівняно з кошиком валют основних торгових партнерів країни. Востаннє долар ослаб настільки на початку року у 1973 році, після того, як США зробили масштабний крок, який поклав кінець прив’язці долара до золота.
Додамо, що Нацбанк спрогнозував, що буде з курсом євро та долара найближчим часом. На думку регулятора, на валютний курс впливають як внутрішні економічні показники, так і зовнішні глобальні процеси. Основним фактором, який зараз впливає на зростання курсу євро відносно гривні є послаблення долара щодо інших валют.