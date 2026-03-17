Експеримент зі зменшення перехресного субсидування на «Укрзалізниці» є позитивним кроком, але потребує продовження реформи – УСПП

ПСО для «Укрзалізниці» це хороший крок, але компанії потрібен аудит та контроль за підвищенням вантажних тарифів – УСПП

Запуск експериментального проєкту зі зменшення перехресного субсидування між вантажними та пасажирськими перевезеннями «Укрзалізниці» є правильним і давно необхідним кроком. Але для реального ефекту воно має стати частиною ширшої реформи управління залізничною галуззю. Таку думку висловив президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій Кінах.

За його словами, проблема перехресного субсидування в Україні є глибокою і стосується не лише залізничної галузі. Просто у випадку «Укрзалізниці» вона безпосередньо впливає на економіку, оскільки для компенсації збитків пасажирського сегмента використовується підвищення тарифів на вантажні перевезення, що згубно впливає на стан економіки.

«Це створює нерівні умови конкуренції і збільшує собівартість української продукції, передусім у гірничо-металургійному та агропромисловому комплексах. У результаті знижується конкурентоспроможність нашого експорту», – пояснив Кінах.

Водночас він підкреслив, що одного лише експериментального проєкту недостатньо для системного вирішення проблеми – необхідні глибші структурні зміни в управлінні компанією.

Зокрема, йдеться про проведення комплексного аудиту діяльності «Укрзалізниці», вдосконалення законодавства, а також затвердження на урядовому рівні чітких фінансових планів компанії на кожен наступний рік. Окрему увагу, за словами Кінаха, потрібно приділити підвищенню якості менеджменту та прозорості управління державною монополією.

«Йдеться про оптимізацію використання ресурсів, прозорість, адресність та ефективність витрат. Особливо з огляду на те, що значні кошти втрачаються через неефективні закупівлі та корупційні схеми – від постачання дизельного пального до комплектуючих», - підкреслив він.

Він також підкреслив, що рішення щодо підвищення тарифів на залізничні перевезення має ухвалюватися виключно на основі економічних розрахунків і прогнозів впливу на економіку.

«Кожне підвищення тарифів повинно супроводжуватися економічним обґрунтуванням, аналізом наслідків для галузей, які користуються послугами залізниці. Рішення мають прийматися за принципом «не нашкодь економіці», – наголосив президент УСПП.

Саме відсутність системного підходу до тарифної політики та управління державними підприємствами є однією з причин уповільнення економічного розвитку країни. За підсумками минулого року зростання ВВП України становило лише близько 1,8%, що значно нижче від запланованих показників.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирки, які сягнули вже 22 млрд грн. Але у Мінекономіки виступили проти: там заявили, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, «Укрзалізниця» має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. «Просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту. Частина вантажів піде на дороги або просто зникне через зупинку підприємств», – заявив міністр економіки.

Тим часом Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував уряду утримати тарифи на вантажні залізничні перевезення «Укрзалізниці» без змін протягом 2026 року, адже підвищення тарифів державних монополій у нинішніх умовах може мати критичні наслідки для промисловості. Зокрема, йдеться про металургійні, гірничі, хімічні підприємства та виробників будівельних матеріалів, які вже працюють в умовах енергетичної кризи, кадрового дефіциту, зростання витрат та наслідків війни.