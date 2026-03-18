Команда МВФ прибула до України

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Команда МВФ прибула до України
Місія МВФ обговорює програму фінансування для України, 19 листопада 2025 року
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Представники Міжнародного валютного фонду говоритимуть про реформи в Україні

Сьогодні, 18 березня, до України прибула місія Міжнародного валютного фонду. Про це заявила постійна представниця Міжнародного валютного фонду в Україні Прішила Тофано, інформує «Главком».

За її словами, сьогодні фахівці Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочали серію зустрічей з представниками української влади. «Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах», – повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Зауважимо, раніше Міжнародний валютний фонд погодив нову програму розширеного фінансування для України. Вона розрахована на чотири роки, йдеться про $8,1 млрд, які частково покриють дефіцит українського бюджету. Перший транш – близько $1,5 мільярда Україна вже отримала на початку березня. Подальше отримання коштів залежить від виконання низки умов.

Але для продовження фінансування Україна має до кінця березня 2026 року ухвалити пакет податкових заходів. Йдеться про підвищення податків для бізнесу та населення. Саме ці кроки є умовою для отримання наступних траншів допомоги. Однак народні депутати досі не змогли ухвалити зміни.

«Главком» писав, що кошти Міжнародного валютного фонду спрямують на покриття дефіциту державного бюджету та підтримку макрофінансової стабільності. Програма Міжнародного валютного фонду є частиною ширшої фінансової рамки, яка передбачає покриття прогнозованого дефіциту держбюджету в обсязі $136,5 млрд упродовж чотирьох років. 

До слова, директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що не очікує змін у ролі долара у світі найближчим часом. Георгієва наголосила, що варто уважно розглянути, чому долар відіграє таку важливу роль у міжнародній валютній системі. За її словами, це пов’язано з «глибиною та ліквідністю ринків капіталу в Сполучених Штатах, розміром економіки та підприємницьким духом США».

