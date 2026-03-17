Рекордний імпорт електроенергії цієї складної зими став можливим після перегляду прайс-кепів – експерт

Дарія Демяник
Підвищення прайс-кепів зробило імпорт економічно доцільним у години дефіциту, наголосив Прокіп
У критичні моменти баланс енергосистеми фактично тримається на двох інструментах – імпорті та обмеженнях споживання

Підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії стало ключовим фактором зростання імпорту у найскладніші періоди цієї зими. Про це заявив Андріан Прокіп, доктор економічних наук та керівник енергетичних програм Український інститут майбутнього.

За його словами, у критичних умовах баланс енергосистеми фактично тримається на двох інструментах – імпорті та обмеженнях споживання. Саме тому збільшення імпорту стало важливим фактором стабілізації системи у січні та лютому.

«Якби не було імпорту, то у нас було би на одну-дві черги відключень більше», – зазначив Прокіп.

У найскладніші періоди внутрішня генерація могла забезпечувати близько 11 ГВт потужності, тоді як у пікові години ще до 2 ГВт покривав імпорт електроенергії. Саме цей ресурс дозволив частково пом’якшити графіки відключень.

Експерт наголосив, що рекордні обсяги імпорту цієї зими стали можливими після перегляду граничних цін на ринку електроенергії. За його словами, саме підвищення прайс-кепів зробило імпорт економічно доцільним у години дефіциту.

Водночас Прокіп нагадав, що рішення Регулятора має тимчасовий характер і наразі передбачає дію підвищених прайс-кепів до 31 березня. Подальша ситуація на ринку залежатиме від розвитку подій в енергосистемі та рішень Регулятора.

Окремо експерт зазначив, що практика жорстких цінових обмежень не повністю відповідає європейській моделі функціонування енергетичних ринків, до якої прагне інтегруватися Україна.

Раніше Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, заявив, що перегляд прайс-кепів на ринку електроенергії дозволив швидко активізувати імпорт і частково стабілізувати енергосистему в умовах дефіциту потужності.

