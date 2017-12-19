Великий український автобусний перевізник відмовився від провідників

«Автолюкс» скасовує опцію «провідник» на всіх напрямках

З 17 січня 2018 року пасажирський автобусний перевізник України «Автолюкс» відмовився від стюардес. Як повідомляє прес-служба компанії, таке рішення прийнято на користь сучасних автоматизованих автобусів. Перевізник скасовує опцію «провідник» на всіх напрямках. Як повідомила виконавчий директор компанії



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Автобус компанії «Автолюкс»

«Автолюкс» скасовує опцію «провідник» на всіх напрямках

З 17 січня 2018 року пасажирський автобусний перевізник України «Автолюкс» відмовився від стюардес.

Як повідомляє прес-служба компанії, таке рішення прийнято на користь сучасних автоматизованих автобусів.

Перевізник скасовує опцію «провідник» на всіх напрямках.

Як повідомила виконавчий директор компанії «Автолюкс» Олександра Гончарук, найближчим часом абсолютно всі автобуси будуть обладнані кавовими автоматами і мультимедійними системами. На сьогоднішній день в автобусах вже встановлені туалети, розетки під кожним сидінням і безкоштовний інтернет. «Як показує досвід, посадка пасажирів на рейс проходить без перешкод та не потребує присутності провідника. Тим більше, дорога всередині країни займає не так багато часу, як міжнародні рейси, пасажир найчастіше хоче присвятити цей час відпочинку і розслабитися», - пояснила Гончарук рішення компанії відмовитися від стюардів.