Віце-прем'єр Кубів: 42% українського експорту потрапляє на ринок ЄС



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Україна створила всі передумови для економічного прориву, запевнив Кубів

Обсяг експорту до країн Європи становить 42% від загального українського експорту.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів під час обговорення моделей євроінтеграції у рамках XXVIII Міжнародного економічного форуму у Криниці-Здруй (Польща), повідомляє Урядовий портал.

«Два з половиною роки функціонує зона вільної торгівлі з ЄС. На жаль, військова, торговельна та транзитна агресія Росії проти України є серйозним викликом для України та її економіки. Але попит європейських споживачів на українські товари дозволяє нарощувати обсяги експорту та забезпечує зростання економіки. Сьогодні 42% українського експорту потрапляє на європейський ринок», - наголосив Кубів.

Він підтвердив важливість всебічного розвитку взаємовідносин Україна-ЄС, зокрема готовність України стати надійним партнером ЄС у сфері розвитку єдиного цифрового ринку ЄС, співпраці у сфері високотехнологічного виробництва та промисловості.

«Україна прагне перейти від сировинного експорту до створення продукції з високою доданою вартістю, відійти від іміджу аграрної країни до країни з розвиненим промисловим виробництвом. А також закріпити за собою імідж країни з розвинутими ІТ та цифровими технологіями, де міста стануть зручнішими, перейдуть на цифрові платформи управління інфраструктурою і сервісом. Маю надію на підтримку з боку ЄС щодо розбудови цифрової інфраструктури в Україні», - підкреслив Кубів.

Він додав, що Україна створила всі передумови для економічного прориву, де вирішальну роль зіграє саме приватний капітал. Тому зусилля уряду, парламенту і президента спрямовані на лібералізацію ринків та реформи, які полегшують роботу бізнесу.

До слова, експорт соняшникової олії в Україні в 2018 році йде на рекорд.

Раніше повідомлялося, що Україна в 2018/2019 маркетинговому році (МР, вересень-серпень) може скоротити виробництво цукру на 5,5% і збільшити його експорт на 13%.