Віце-прем'єру Розенку нарахували зарплату у 10 разів більшу за оклад



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Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко Фото: Главком

Фактична сума грошей, отримана віце-прем'єром у грудні, склала 140 321 грн

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка за грудень 2018 року склала 174,3 тис. гривень, що в 10 разів більше від окладу.

Про це з посиланням на дані секретаріату Кабміну повідомляє видання «Українські новини».

«Розенку за грудень було нараховано 174 312 гривень, з них посадовий оклад становив 17 000 гривень, надбавка за вислугу років - 8 500 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 14 450 гривень, індексація - 563 гривні, премія - 88 400 гривень, матеріальна допомога - 45 399 гривень», - йдеться в документі.

При цьому сума утриманих податків склала 33 991 гривню.

Таким чином, фактична сума грошей, отримана віце-прем'єром, склала 140 321 грн.

Нагадаємо, середня заробітна плата в Україні у грудні 2018 року становила 10 573 гривні.