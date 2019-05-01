Від сьогодні в Україні нараховують пеню за борги з комунальних послуг



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Пеня складатиме до 0,01% в день і не може перевищувати суми боргу

З 1 травня на борги почнуть нараховувати пеню – 0,01% за кожен день прострочення, або 3,65% за рік. Це слідує з нового закону Про житлово-комунальні послуги, який сьогодні вступає в дію.

Закон передбачає, що загальний розмір пені не може перевищувати суми боргу. Пеню почнуть нараховувати з першого робочого дня, що йде за останнім днем граничного строку внесення плати.

Надання комунальної послуги зможуть обмежити (крім електроенергії та газу) у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

Згідно з даними Держстата, в жовтні 2018 року заборгованість за всі види комунальних послуг становила 39,9 млрд грн і почала різко зростати з початком опалювального сезону. У листопаді було 47,7 млрд грн (+7,8 млрд грн), в грудні – 55,6 млрд грн (+7,9 млрд грн).

Слід зазначити, що субсидіанти зазвичай платять 100% комуналки, тому що їх в інакшому випадку позбавлять субсидій.

При цьому споживачі тепер можуть вимагати грошове відшкодування за погану якість комунальних послуг.