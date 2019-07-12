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    Економіка та фінанси

    Видобуток нафти в Ірані у червні впав до мінімуму за останні 30 років

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    До травня минулого року, коли США відновили санкції проти Ірану, Тегеран у середньому експортував 2,6 млн барелів на добу - Видобуток нафти в Ірані у червні впав до мінімуму за останні 30 років
    До травня минулого року, коли США відновили санкції проти Ірану, Тегеран у середньому експортував 2,6 млн барелів на добу

    У порівнянні з травнем видобуток впав на 120 тисяч барелів на добу

    За підсумками червня видобуток нафти в Ірані знизився до 2,28 млн барелів на добу (б/д), що є найнижчим показником за останні 30 років.

    Про це свідчать дані щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), опублікованого в п'ятницю, 12 липня.

    Отже, у порівнянні з травнем видобуток впав на 120 тисяч барелів на добу. Поставки нафти морським транспортом знизилися ще більше - на 450 тисяч б/д,  склавши до 530 тисяч б/д, хоча запаси нафти в Ірані, за оцінкою агентства, збільшилися.

    Як відомо, до травня минулого року, коли США вийшли з іранської ядерної угоди і відновили санкції проти Ірану, Тегеран у середньому експортував 2,6 млн барелів на добу.

    У травні 2019 року припинили діяти виключення з антиіранських санкцій, які США зробили для деяких країн. Після цього, за оцінкою МЕА, закупівлі Туреччини впали із 70 до 30 тисяч б/д, а Китаю - зі 100 до 40 тисяч б/д.

    «Якщо не брати до уваги закупівель, зроблених Сирією, якій не було надане звільнення від санкцій, усі інші червневі поставки нафти позначаються «невідомими» напрямками», - зазначає МЕА.

    До слова, напередодні іранські катери атакували британський нафтовий танкер.

    Джерело: Кореспондент.net

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