Відсьогодні штрафи для власників «євроблях» набрали чинності



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У разі втрати або розукомплектування авто, розмір штрафу буде сягати 170 тис. грн або такі машини конфісковуватимуть, - ДФС

Штраф у розмірі 85 тис. грн застосовується в разі перевищення терміну доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб - ДФС

Відсьогодні, з 22 серпня 2019 року, штрафні санкції за порушення при ввезенні транспортних засобів в Україну вступили в силу.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби.

За даними ДФС, штраф у розмірі 85 тис. грн застосовується в разі перевищення терміну доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, а також у разі втрати або розукомплектування авто, розмір штрафу буде сягати 170 тис. грн або такі машини конфісковуватимуть.

Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні термінів тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, через перевищення від 20 до 30 діб - сума штрафу складе 85 тис. грн, понад 30 діб, також у випадку втрати або розукомплектування авто - 170 тис. грн або машину конфісковуватимуть.

Крім цього, передбачена відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого авто в комерційних цілях. У разі такого порушення доведеться заплатити штраф 34 тис. грн.

Як повідомлялося, закон про пільгове розмитнення автомобілів був прийнятий у 2018 році. За даними ДФС, за пільговий період розмитнення авто з 25 листопада 2018 року до 22 лютого 2019 року оформлено понад 218 тис. транспортних засобів, за які сплачено 13,6 млрд грн.

Після цього, з 23 лютого цього року, коли закінчився пільговий період із застосування 50% ставки акцизного податку для розмитнення автомобілів, до 18 серпня 2019 року було оформлено 107,6 тис. транспортних засобів, за які сплачено майже 7,7 млрд грн.

Нагадаємо, штрафи для власників «євроблях» відтермінують до грудня.