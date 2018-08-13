Вінницький фермер вирощує яблука зі смайликами



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Смайлики на яблуках

Фермер ідею з зображеннями на фруктах запозичив з Японії

У Вінниці на ринку «Урожай» продають незвичайні яблука. На фруктах зображені смайлики.

Такий творчий підхід продемонстрував фермер з села Мізяківські Хутори Вінницького району Олег Гладько з агрономом Русланом Заїкою, пише Ukr.Media.

Усміхнені яблука сорту «Хоней Крісп» купують по 6 грн за штуку.

«У перший день продали майже повний ящик. Діти вражені. Тягнуть за руку батьків «мама, дивись, смайлик». Вона купує і радіє, що дитина яблучко з'їсть, а не банан. Таку ідею придумав фермер, щоб діти їли частіше», - розповіла продавець Аліна Гнатюк.

Хоней Крісп - це солодкий, хрумкий сорт яблук, який дуже полюбився дітям.

Для того щоб отримати на фруктах смайлики, на яблука наносять наклейки, коли вони ще не мають рум'яних сторін. Коли яблуко червоніє, його зривають, а смайлик під наклейкою залишається зеленим.

Фермер розповів, що саму ідею з зображеннями на фруктах запозичив з Японії. Тільки там використовують ін'єкції, а він скористався наклейкою.