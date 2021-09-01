В Україні щомісяця дорожчатиме «стратегічний» продукт

Вартість хліба буде рости найближчі пів року

У найближчі пів року в Україні очікується щомісячне подорожчання хліба. Крім того, підвищиться вартість соняшникової олії, яєць і цукру. Про це повідомляє ГолосUA з посиланням на коментар економічного експерта Олега Пендзина.

«Хліб і далі буде рости в ціні – приблизно на 1,5% на місяць. Ця тенденція збережеться мінімум найближчі пів року. Також в країні продовжить дорожчати соняшникова олія і курячі яйця, але вже не такими швидкими темпами», – сказав Пендзин.

За його словами, в Україні в листопаді може вирости ціна на цукор в разі поганого врожаю буряка.

Також експерт зазначив, що цей продукт за рік вже подорожчав на 75% через неврожай минулого року.

Нагадаємо, українські фахівці передбачили, що з настанням осені ціни на цукор можуть почати знижуватися.

Також стало відомо, що нинішній сезон виявився складним для вирощування цибулі. Перепади температури призвели до того, що на цьогорічному врожаї прогресує цілий ряд захворювань.

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