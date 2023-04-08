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Конкуренція на ринку газу сприятиме встановленню справедливих цін для споживачів – комітет Ради з енергетики

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Конкуренція на ринку газу сприятиме встановленню справедливих цін для споживачів – комітет Ради з енергетики
Конкуренція на ринку природного газу сприятиме встановленню справедливих цін на газ для українських споживачів
фото з відкритих джерел

Нарощування видобутку газу є одним із інструментів забезпечення енергетичної безпеки країни

Ціни на природний газ у світі дозволять Україні збільшити власний газовидобуток, що стане одним із інструментів забезпечення енергетичної безпеки держави. Про це йдеться в повідомленні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

В ньому зазначається, що 4-5 квітня Комітет відвідав об’єкти газовидобутку у Полтавській області та провів на одному з нафтогазопромислів «Укргазвидобування» виїзне засідання щодо перспектив нарощування національного видобутку природного газу.

«Нарощування видобутку газу є одним із інструментів забезпечення енергетичної безпеки країни. Виходячи з доповіді керівника «Укргазвидобування», газовидобувна галузь має хороші перспективи, які позитивно вплинуть на експортно-імпортний баланс України. Ціни на природний газ у світі однозначно мають спонукати компанію до нарощування виробничих потужностей», – сказав Голова Комітету Андрій Герус.

Він звернув увагу на необхідність розвитку прозорого конкурентного ринку природного газу, в тому числі за рахунок виходу газовидобувних компаній на українські торгові майданчики (біржі).

На його думку, конкуренція на ринку природного газу сприятиме встановленню справедливих цін на газ для українських споживачів.

Нагадаємо, голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов вважає, що Україна має забезпечувати себе газом власного видобутку.

Теги: Укргазвидобування Україна Андрій Герус Олексій Чернишов

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Бізнес

Конкуренція на ринку газу сприятиме встановленню справедливих цін для споживачів – комітет Ради з енергетики
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