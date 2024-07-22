Україна та Велика Британія уклали угоду в ядерній галузі

Кредит надається Україні на 5 років під гарантію Уряду Великої Британії (через експортне кредитне агентство UKEF)

Британія надала Україні кредит, який використовуватиметься для фінансування постачання ядерних матеріалів – збагаченого та природного гексафториду урану

НАЕК «Енергоатом» та консорціум міжнародних банків уклали кредитну угоду на суму £181 млн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

«Мета кредиту – забезпечити виконання договору між НАЕК «Енергоатом» та Urenco з питань закупівлі ядерного палива. Зокрема, кошти використовуватимуться для фінансування постачання ядерних матеріалів – збагаченого та природного гексафториду урану – за зазначеним контрактом. Домовленості передбачають постачання ядерних матеріалів до 2035 року з можливістю пролонгації контракту до 2043 року», – йдеться в повідомленні.

Кредит надається на 5 років під гарантію Уряду Великої Британії (через експортне кредитне агентство UKEF).

«Співпраця з Великою Британією в ядерній галузі має стратегічне значення для нашої держави. Україна повністю відмовилася від будь-яких контактів з державою-терористом Росією у ядерній галузі, зокрема щодо постачання збагаченого урану. Продовження довгострокового співробітництва з британськими партнерами у цьому питанні не тільки посилює нашу енергетичну незалежність, але й має важливе значення для майбутнього розвитку ядерної галузі на глобальному рівні», – зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року НАЕК «Енергоатом» та Urenco підписали контракт про постачання збагаченого уранового продукту для українських АЕС.