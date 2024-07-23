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Директор Секретної служби США визнала провал у справі замаху на Трампа

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Директор Секретної служби США визнала провал у справі замаху на Трампа
Чітл назвала замах на життя Трампа найзначнішим оперативним провалом
фото з відкритих джерел

Агентство не виконало свою місію щодо захисту кандидата в президенти Дональда Трампа

Директор Секретної служби Кімберлі Чітл заявила в понеділок під час слухань у Конгресі, що її агентство не виконало своєї місії щодо захисту кандидата в президенти Дональда Трампа під час замаху на його життя. Вона назвала цей інцидент «найзначнішим оперативним провалом» за останні десятиліття і пообіцяла докладати зусиль, щоб розібратися у причинах і запобігти подібним ситуаціям у майбутньому. Про це повідомляє AP.

Чітл також заявила, що не має наміру відставати від посади, відповідаючи на виклики щодо її відставки від членів Конгресу.

Директорка служби признала, що їм декілька разів повідомляли про підозрілу особу перед стріляниною на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Вона також зазначила, що дах, з якого Томас Метью Крукс відкрив вогонь, був визначений як потенційно вразливий за кілька днів до події. Чітл повідомила про своє вибачення перед Трампом під час телефонної розмови після інциденту. Однак, коли представниця Республіканської партії Ненсі Мейс запропонувала Чітл почати складати заяву про звільнення, вона відповіла:«Ні, дякую».

Чітл зізналася, що місцеві правоохоронні органи помітили Крукса перед стріляниною з далекоміром, невеликим пристроєм, подібним до бінокля, який використовують мисливці для вимірювання відстані до цілі. Проте за словами Чітл, чоловік не вважався «загрозою» .

Директор Секретної служби заявила, що агентство сподівається завершити внутрішнє розслідування протягом 60 днів.
 
 Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. 

Як повідомлялося, республіканці офіційно висунули Трампа кандидатом в президенти США. Дональд Трамп обрав сенатора Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти. Ді Венс займає найбільш протрампівську позицію і є найбільшим критиком допомоги Україні.

Водночас як пише Politico, номінація Джеймса Девіда Венса на посаду віцепрезидента США – катастрофа для України.

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Теги: звільнення чоловік розслідування партії

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