Влада КНДР знижує продовольчу норму для людини до 300 грамів на день



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Пайок складається із зернових, кукурудзи та картоплі

Міжнародні санкції перешкоджають імпорту в КНДР сільськогосподарської техніки, виробничої сировини і добрив

Влада Північної Кореї змушена скоротити продуктовий пайок у країні з 576 до 300 грамів на людину в зв'язку з рекордним неврожаєм.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Німецька гуманітарна організація Deutsche Welthungerhilfe констатувала катастрофічну нестачу продовольства в КНДР внаслідок рекордного неврожаю 2018 року, викликаного повенями і сильною спекою. Глава представництва цієї організації в Північній Кореї Ларс Дюеркоп (Lars Düerkop) в інтерв'ю DW, оприлюдненому в п'ятницю, 8 березня, повідомив, що в зв'язку з надзвичайною ситуацією влада КНДР скорочує добовий продовольчий пайок для громадян з 576 до 300 грамів. Пайок складається із зернових, кукурудзи та картоплі», - йдеться в повідомленні.

За словами Дюеркопа, діти, жінки і старі люди звільнені від цього обмеження. А ті, хто потребує додаткового продовольства і має фінансові кошти, можуть купити інші продукти на невеликих ринках.

Дюеркоп зазначив, що міжнародні санкції перешкоджають імпорту в КНДР сільськогосподарської техніки, виробничої сировини і добрив.

«Навіть з імпортом парників ми як гуманітарна організація зазнаємо труднощів, оскільки підпірки для парників - це металеві прути, які знаходяться в списку санкцій», - сказав він, додавши, що нині клопотання про винятки для режиму санкцій щодо КНДР знаходяться на розгляді комітету ООН з санкцій у Нью-Йорку. «Ми сподіваємося на швидкий розгляд цих клопотань», - зазначив Дюеркоп.

Глава північнокорейської філії Deutsche Welthungerhilfe сподівається на фінансування гуманітарних програм для Північної Кореї за допомогою коштів таких іноземних організацій, як Євросоюз. Deutsche Welthungerhilfe - єдина німецька неурядова організація, яка надає гуманітарну допомогу в КНДР.

Напередодні в ООН повідомили, що 11 мільйонів людей у Північній Кореї страждають від недоїдання і не мають достатньої кількості чистої питної води та доступу до основних медичних послуг.