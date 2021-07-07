Влада Литви вимагатиме від Шмигаля зупинити фінансовий тиск на їхніх інвесторів, – нардеп

«Kитовські партнери добре підготуються до зустрічі та все згадають нашому уряду, якщо навіть будуть намагання зіскочити», – Буймістер

Під час робочої поїздки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля до Литви одним з найважливіших питань для обговорення має бути вирішення проблеми фінансового тиску на інвесторів в зелену енергетику України, зокрема литовської компанії Modus Energy, яка через дії уряду подала позов проти України в міжнародний арбітраж.

Про це народна депутатка Людмила Буймістер написала в Facebook.

Вона вказала, що робоча поїздка відбудеться завтра і Україна повинна використати шанс зупинити міжнародний перший арбітраж проти України, який ініціювали литовські інвестори у відновлювану енергетику

«Дії уряду та тиск на цього інвестора призвели до першого міжнародного арбітражу. При цьому Міністерство юстиції в діях України не бачить порушень прав іноземного інвестора, зокрема щодо договору Енергетичної Хартії. Та мені здається, литовські партнери добре підготуються до зустрічі та все згадають нашому уряду, якщо навіть будуть певні намагання зіскочити», – заявила Буймістер.

На її думку, Шмигалю можуть сказати, що він грубо порушує не тільки підписаний меморандум з іноземними інвесторами, а й міжнародні угоди та вже задекларований курс державою до декарбонізації економіки.

«Не виключено, що вчора це міг обговорювати і президент Володимир Зеленський, коли відвідував Литву. Тоді уряду в будь якому разі доведеться знаходити вихід з ситуації. Впевнена, що Денис Шмигаль має нарешті зрозуміти глобальність проблеми та докласти всіх зусиль для її вирішення», – додала нардеп.

Вона повідомила, що для того, щоб Modus Energy відкликала позов, одних обіцянок мало – потрібно надати гарантії інвесторам і чітко без порушень термінів їх виконувати.

Буймістер вказала, що це стосується того, що надважливо вчасно платити за вироблену електроенергію з ВДЕ, не накопичувати борги. Водночас, вже досить гратися і перестати перевіряти терпіння інвесторів.

«Адже немає ніякої довіри до України, коли після особистих гарантій Шмигаля про те, що ніяких нових ідей, які б погіршували умови ведення бізнесу в галузі не буде, уряд менш ніж через рік дуже неочікувано для інвесторів, Секретаріату Енергетичного Співтовариства і ЄБРР, намагається запровадити акцизний збір на виробництво електроенергії з ВДЕ в Україні», – підкреслила Буймістер.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект № 5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня даний законопроєкт був підтриманий в парламенті в першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на «зелену» електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроєкті №5600 щодо внесення змін в Податковий кодекс України.

В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).