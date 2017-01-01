Влада Німеччини застерегла від інвестування у Bitcoin

Мова йде про вкрай спекулятивні процеси, кажуть у профільному німецькому відомстві

Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором застерегло приватних інвесторів від вкладень в біткоїни в зв'язку з високою волатильністю їх курсу. Глава фіннагляду Фелікс Хуфельд виступив з роз'ясненнями та рекомендаціями щодо цієї криптовалюти, які німецький таблоїд Bild опублікував в суботу, 23 грудня. «Мова йде про вкрай



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Мова йде про вкрай спекулятивні процеси, кажуть у профільному німецькому відомстві

Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором застерегло приватних інвесторів від вкладень в біткоїни в зв'язку з високою волатильністю їх курсу. Глава фіннагляду Фелікс Хуфельд виступив з роз'ясненнями та рекомендаціями щодо цієї криптовалюти, які німецький таблоїд Bild опублікував в суботу, 23 грудня.

«Мова йде про вкрай спекулятивні процеси, які можуть привести до повної втрати коштів», - попередив Хуфельд. За словами експерта, бум на цифрову валюту неминуче призведе до «ексцесів», в результаті чого багато гравців позбудуться своїх інвестицій. У зв'язку з цим німецький фахівець рекомендував при покупці біткоїнів діяти «з граничною обережністю».

Він пообіцяв, що підконтрольне йому відомство буде «тримати руку на пульсі». «Ми всі зараз намагаємося розібратися в цій галузі», додав глава відомства.

У п'ятницю, 22 грудня, курс біткоїнів сильно впав. Так, на електронному торговельному майданчику BitStamp, що базується в Люксембурзі, в він в певні моменти торгів досягав 12570 доларів, хоча всього близько тижня тому закріпився на рівні в 20 тисяч.

Ряд експертів, в тому числі Роберт Шиллер, лауреат Нобелівської премії з економіки за 2013 рік, раніше вже заявляли, що біткоїн - це приклад фінансової бульбашки, який в будь-який момент може лопнути через недостатнє покриття реальною грошовою масою.

В даний час існує більше 1000 різних криптовалют. Вони не прив'язані до якого-небудь банку або уряду, їх курс визначається лише попитом і пропозицією. Критики електронних грошей вказують, що вони надають широкі можливості кіберзлочинцям, дозволяючи здійснювати швидкі і анонімні угоди по всьому світу.

Джерело: Deutsche Welle