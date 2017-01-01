  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Влада Німеччини застерегла від інвестування у Bitcoin

    Мова йде про вкрай спекулятивні процеси, кажуть у профільному німецькому відомстві
    Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором застерегло приватних інвесторів від вкладень в біткоїни в зв'язку з високою волатильністю їх курсу. Глава фіннагляду Фелікс Хуфельд виступив з роз'ясненнями та рекомендаціями щодо цієї криптовалюти, які німецький таблоїд Bild опублікував в суботу, 23 грудня. «Мова йде про вкрай
    • Сьогодні, 09:29
    • Розсилка

    Мова йде про вкрай спекулятивні процеси, кажуть у профільному німецькому відомстві

    Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором застерегло приватних інвесторів від вкладень в біткоїни в зв'язку з високою волатильністю їх курсу. Глава фіннагляду Фелікс Хуфельд виступив з роз'ясненнями та рекомендаціями щодо цієї криптовалюти, які німецький таблоїд Bild опублікував в суботу, 23 грудня.

    «Мова йде про вкрай спекулятивні процеси, які можуть привести до повної втрати коштів», - попередив Хуфельд. За словами експерта, бум на цифрову валюту неминуче призведе до «ексцесів», в результаті чого багато гравців позбудуться своїх інвестицій. У зв'язку з цим німецький фахівець рекомендував при покупці біткоїнів діяти «з граничною обережністю».

    Він пообіцяв, що підконтрольне йому відомство буде «тримати руку на пульсі». «Ми всі зараз намагаємося розібратися в цій галузі», додав глава відомства.

    У п'ятницю, 22 грудня, курс біткоїнів сильно впав. Так, на електронному торговельному майданчику BitStamp, що базується в Люксембурзі, в він в певні моменти торгів досягав 12570 доларів, хоча всього близько тижня тому закріпився на рівні в 20 тисяч.

    Ряд експертів, в тому числі Роберт Шиллер, лауреат Нобелівської премії з економіки за 2013 рік, раніше вже заявляли, що біткоїн - це приклад фінансової бульбашки, який в будь-який момент може лопнути через недостатнє покриття реальною грошовою масою.

    В даний час існує більше 1000 різних криптовалют. Вони не прив'язані до якого-небудь банку або уряду, їх курс визначається лише попитом і пропозицією. Критики електронних грошей вказують, що вони надають широкі можливості кіберзлочинцям, дозволяючи здійснювати швидкі і анонімні угоди по всьому світу.

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    Німеччина Біткоїн
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ