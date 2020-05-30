Власників старих авто обклали податками



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Законом передбачено, що якщо продавець продав один автомобіль на рік, то податок не стягується

Під час продажу двох авто на рік належить заплатити п’ять відсотків

В Україні зріс податок на продаж старих автомобілів, які раніше були дуже популярні. Тепер, через зміни в законодавстві, продати старий автомобіль буде коштувати дорожче.

Йдеться про закон, який вносить правки до Податкового кодексу. Тепер державі потрібно заплатити тим, хто продає три і більше автомобілів на рік. Закон насамперед вдарить по перекупникам, які заробляють на перепродажі автомобілів.

Законом передбачено, що якщо продавець продав один автомобіль на рік, то податок не стягується. Під час продажу двох авто на рік належить заплатити п’ять відсотків.

Ну а дохід від продажу третьої і наступних об’єктів рухомого майна, отриманий протягом року, оподатковується за ставкою 18 відсотків.

Закон No466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві» вже діє з 23.05.20 року. ДПС (державна податкова служба) звернули увагу, що тепер нововведення торкнулися і самого порядку оподаткування доходів від продажу або ж обміну транспортних засобів.

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Джерело: Перший діловий