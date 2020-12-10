ВРП забрала доплати у одеського судді. Він зняв арешт із судна, що незаконно видобувала пісок у Криму

Також до Анатолія Деруса вирішили застосувати покарання у вигляді догани

Дерус скасував арешт судна Seabreeze у справі про незаконний видобуток піску у тимчасово окупованому Криму

Вища рада правосуддя вирішила позбавити на три місяці доплат суддю Приморського районного суду міста Одеси Анатолія Деруса, йдеться у рішенні ВРП.

«Застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців», – йдеться у рішенні.

Відповідну справу відкрили за скаргою прокурора АР Крим Ігоря Поночовного. Він переконаний, що Дерус порушив правила підсудності. Адже арешт майна можна було переглядати у Херсонській області, де був розташований орган слідства.

У прокуратурі АРК підтвердили «Українській правді», що рішення ВРП стосується скасування арешту судна.

Так, посадовий оклад судді місцевого суду дорівнює 30 прожиткових мінімумів. Станом на грудень 2020 року ця сума дорівнює близько 65,7 тис. грн. Водночас судді можуть отримувати різні доплати. Зокрема, доплата за вислугу років становить до 80%, перебування на адміністративній посаді в суді – до 10%. за науковий ступінь судді можуть отримувати до 20% доплат, за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці – до 10%.

Нагадаємо, у квітні 2018 року Приморський районний суд Одеси за клопотанням прокуратури АРК заарештував судно Seabreeze російської компанії, яку підозрювали у незаконному видобутку піску біля берегів тимчасово окупованого Криму. Тоді прокуратура відкрила справу за ч. 3 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального Кодексу України.

Однак, у травні 2020 року Суддя Дерус скасував арешт судна, яке заарештували у рамках справи про незаконний видобуток піску у Криму.