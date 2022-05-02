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    Події в Україні

    Обличчя «руського міра». Призначений рашистами «мер» Бердянська був засуджений за педофілію

    Окупанти призначили&nbsp;Олександра Сауленка&nbsp;&laquo;мером&raquo; Бердянська - Обличчя «руського міра». Призначений рашистами «мер» Бердянська був засуджений за педофілію
    Окупанти призначили Олександра Сауленка «мером» Бердянська

    Посаду «заступником мера» Бердянська окупанти віддали двірнику

    Призначений окупаційними військами «мер» Бердянська раніше був засуджений за педофілію. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter.

    Крім того, за його даними, «заступником мера» окупанти призначили двірника, а «керівником» РАЦСу – прибиральницю.

    «Армія мародерів і ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є «русский мир», - зазначив Подоляк.

    Нагадаємо, російські окупанти захопили Бердянськ Запорізької області 28 лютого. 21 березня Олександр Сауленко оголосив, що починає виконувати обов'язки мера.

    У своєму зверненні він використав наративи російської пропаганди про «київську хунту» та «братський народ».

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Обличчя «руського міра». Призначений рашистами «мер» Бердянська був засуджений за педофілію