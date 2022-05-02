Обличчя «руського міра». Призначений рашистами «мер» Бердянська був засуджений за педофілію
Посаду «заступником мера» Бердянська окупанти віддали двірнику
Призначений окупаційними військами «мер» Бердянська раніше був засуджений за педофілію. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter.
Крім того, за його даними, «заступником мера» окупанти призначили двірника, а «керівником» РАЦСу – прибиральницю.
«Армія мародерів і ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є «русский мир», - зазначив Подоляк.
Призначений окупаційними військами «мер» Бердянська раніше був засуджений за педофілію. «Заступником мера» призначили двірника. «Керівником» РАЦСу – прибиральницю. Армія мародерів і ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є «русский мир».— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 2, 2022
Нагадаємо, російські окупанти захопили Бердянськ Запорізької області 28 лютого. 21 березня Олександр Сауленко оголосив, що починає виконувати обов'язки мера.
У своєму зверненні він використав наративи російської пропаганди про «київську хунту» та «братський народ».