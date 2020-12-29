«Рівнегаз Збут» запевняє, що нікого без тепла не залишить, але розрахунки мають бути вчасними

Хочете бути з теплом – вчасно розраховуйтесь за газ

Вартість блакитного палива в січні, напередодні оголошена ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ», шокувала багатьох підписників соцмереж. Особливо активні не добирали слів у своїх коментарях, а дехто закликах припинити оплату взагалі.

Відомо, що в січні за кубометр газу клієнтам місцевого газопостачальника доведеться заплатити 9,92 грн (ціна вказана з ПДВ), у порівнянні з попереднім місяцем вища 11,8%).

Зрозуміло, що будь-яке здорожчання б’є по кишенях споживачів, при цьому кількість витрат у новорічно-різдвяний період врази зростає. Та в ТОВ «Рівнегаз Збут» кажуть, що підставою зростання ціни є об’єктивні причини.

«Українським газом компанія була забезпечена до 1 серпня в рамках дії ПСО, з відкриттям ринку газу держкомпанія Нафтогаз штучно обмежує доступ приватних постачальників до газу «Укргазвидобування». З приводу цього зібрали чимало листів, тому вимушені закуповувати газ на європейських хабах. Бо головне наше завдання – не залишити без газу своїх споживачів – розповідає директор ТОВ «Рівнегаз Збут» Леонід Кошельник.

То ж поки Антимонопольний комітет України розглядає колективне звернення від Асоціації постачальників енергоресурсів, членом якої є й ТОВ «Рівнегаз Збут», місцевий газопостачальник продає газ з європейських хабів (NCG, TTF). А відтак вартість блакитного палива напряму залежить від ситуації на європейських біржах. Відомо, що з 25 листопада по 24 грудня ціна газу на хабі TTF зросла на 25,7%, а на хабі NCG – на 26,8%. Завдяки укладеним раніше контрактам з надійними європейськими постачальниками, ТОВ «Рівнегаз Збут» сьогодні гарантує безперебійне постачання газу усім своїм клієнтам.

У свою чергу, місцевий постачальник газу запрошує споживачів до вчасних розрахунків за спожиті об’єми. Наголошує, що накопичення боргів веде до боргової ями.

«Газ нічим не відрізняється від хліба чи цукру, що люди купують в супермаркеті. Але ж за хліб всі платять, ніхто не виносить його без оплати з магазину. А от за газ, багато хто вважає, що можна не платити, бо це ніби соціальна привілегія. Але ж це те саме, що й хліб! В нашого народу є гарна традиція: в новий рік йти без боргів. Тож дякуємо тим, хто розраховується вчасно, а тих хто ще не розрахувався закликаємо це зробити, – каже начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ «Рівнегаз Збут» Тетяна Парфенюк.

У ТОВ «Рівнегаз Збут» запевняють, що нікого без тепла не залишать, але розрахунки мають бути вчасними.