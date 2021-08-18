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    Економіка та фінанси

    Введення в Україні акцизу на «зелену» енергію суперечить світовій практиці, – Гройсман

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    Гройсман вважає, що в умовах глобального переходу до &laquo;зеленої&raquo; енергетики, рішення української влади суперечить здоровому глузду - Введення в Україні акцизу на «зелену» енергію суперечить світовій практиці, – Гройсман
    Гройсман вважає, що в умовах глобального переходу до «зеленої» енергетики, рішення української влади суперечить здоровому глузду

    Розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики та боргову кризу в галузі

    Рішення української влади обмежити розвиток відновлюваної енергетики шляхом введення додаткового акцизного податку на «зелену» енергію призведе до відставання України від країн цивілізованого світу.

    Про це заявив експрем’єр-міністра України (2016-2019) Володимир Гройсман в ефірі телеканалу «Україна24».

    «До 2050 року у світі глобально буде проінвестовано 130 трильйонів доларів у відновлювані джерела, декарбонізацію економіки, зменшення викидів і т.д. Тобто, вони (інші країни світу – прим.) шукають гроші, щоб дати можливість модернізуватися. Що наші роблять? Вони вводять акциз на відновлювані джерела енергії. Гірше рішення придумати неможливо», – заявив експрем’єр.

    Він наголосив, що в умовах глобального переходу до «зеленої» енергетики, рішення української влади суперечить здоровому глузду.

    Нагадаємо, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнився через політичні ризики та боргову кризу в галузі.

    Уряд порушив зобов’язання щодо оплати «зеленої» електроенергії, заборгувавши 18,4 млрд грн боргу, що шкодить партнерству України з іноземними інвесторами у відновлювану енергетику.

    Окрім того Кабінет міністрів планує ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об’єднання.

    Всі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами.

    Теги: Володимир Гройсман акциз уряд альтернативна енергетика
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    Введення в Україні акцизу на «зелену» енергію суперечить світовій практиці, – Гройсман