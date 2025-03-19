ВВП України зріс на 1,1% за два місяці

Основними факторами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість та внутрішня торгівля

У лютому валовий внутрішній продукт (ВВП) України зріс на 0,7%, а за підсумками перших двох місяців року – на 1,1%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки.

Зростання ВВП у лютому сталося завдяки пожвавленню у внутрішній (роздрібній) торгівлі. Зокрема, покращувались споживчі настрої – ця тенденція спостерігається четвертий місяць поспіль.

Програми відновлення та підтримки бізнесу сприяють розвитку переробної промисловості, зокрема, завдяки міжнародній фінансовій допомозі. Виробництво будівельних матеріалів, продукції машинобудування та харчової промисловості демонструє позитивну динаміку. У секторі оборонно-промислового комплексу збільшуються виробничі потужності на фоні розширення оборонних замовлень. Металургія також активізується – зростає виготовлення чавуну, сталі та прокату.

Водночас у сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через збільшення собівартості її виробництва.

Також зафіксовано падіння у добувній промисловості через ракетні обстріли видобувної газової інфраструктури та падіння у транспорті через тимчасове зменшення активності експортерів.

Нагадаємо, економіка України демонструє стійкість. Прогнозоване зростання ВВП у 2025 році становить 2,9%, а у 2026 році – 3,2%.

Як зазначають економісти, реальний ВВП України залишається на 17,4% нижче довоєнного рівня, що свідчить про серйозні структурні проблеми. Згідно з прогнозами у 2025 році інфляція становитиме 12,5%, а у 2026 році знизиться до 6,5%.

Як відомо, протягом 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 1461,3 млрд грн або $20,74 млрд.