Куди інвестувати власні кошти? Бізнесмен дав пораду українцям

Іван Компан пояснив, як правильно інвестувати

Міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів, викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан поділився власним досвідом успішного інвестування та дав українцям поради щодо вкладення коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delo.

Компан радить інвестувати кошти змолоду та не боятися: «Молодим немає чого боятися. Попереду ще все життя, щоб виправити помилки. А вони будуть. Без помилок жодна людина не може прожити. Але не боятися – не означає, що потрібно гнатися за швидкими грішми. Невеликі відсотки на тривалих проміжках часу дають фантастичні результати».

На думку бізнесмена, вгадати, які інвестиції будуть найприбутковішими, неможливо. Проте можна зробити глибокий аналіз компанії, її фінансового стану, менеджменту, стратегії та перспектив розвитку.

«Існують інструменти, які дозволяють зрозуміти, в якому стані перебуває компанія. Якщо ви дійшли висновку, що компанія якісна, вам подобається їхній продукт, стратегія, менеджмент, фінансовий стан, їхнє ставлення до інвесторів, то вартість цієї компанії з роками, з високою ймовірністю, буде збільшуватись. Тому залишається лише дочекатися, поки ця компанія продаватиметься за розумну ціну», – наголосив викладач бізнес-школи.

Міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів зазначив, що якщо вдалося придбати акції перспективної компанії за прийнятну ціну, варто зберігати їх, поки компанія залишається успішною. Прикладом такого вдалого рішення стало його інвестування в PJT Partners.

«Найуспішніше моє інвестиційне рішення, можливо не в абсолютних сумах, але в процентах зростання вартості, – це компанія PJT Partners. До 2015 року це був підрозділ компанії Blackstone, найуспішнішої компанії світу, яка займається прямими інвестиціями. Після відокремлення компанія PJT Partners вийшла на біржу, а власники цінних паперів Blackstone отримали «на здачу» акції новоствореної компанії. За дев’ять років акції здорожчали в дев’ять разів – з $21 до $176 за акцію. Я вважаю, що це пречудовий результат», – зауважив бізнесмен.

За словами консультанта у сфері корпоративних фінансів, починати інвестувати можна з будь-якої суми. За його словами, деякі брокери не мають обмежень щодо мінімального депозиту.

«Наприклад, серед американських брокерів, які працюють з Україною, найпопулярніший – Interactive Brokers – взагалі не має обмежень по мінімальній сумі на рахунку. Є величезна кількість брокерів без обмежень по мінімальній сумі інвестицій. До того ж нині інвестори мають можливість купувати цінні папери навіть частинами, якщо не мають достатньо коштів. Наприклад, можна купити не одну акцію, а 0,1 чи 0,3 акції. Деякі брокери взагалі не беруть комісію. Головне – почати інвестувати», – підсумував Іван Компан.

Нагадаємо, що Іван Компан вважає інвестиції в українську нерухомість невигідними та надто ризикованими. Він наголошує, що прибутковість від таких вкладень низька, а сам ринок нестабільний.