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Пентагон витрачає мільйони на гольф, попри скорочення Трампом бюджету – The Intercept

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Пентагон витрачає мільйони на гольф, попри скорочення Трампом бюджету – The Intercept
Пентагон продовжує вкладати гроші в поля для гольфу
фото із відкритих джерел

Пентагон володіє приблизно 145 полями для гольфу і вклав у їх підтримку сотні мільйонів доларів 

Міністерство оборони США продовжує виділяти бюджетні кошти на утримання військових полів для гольфу, незважаючи на зусилля адміністрації президента Дональда Трампа щодо скорочення видатків федерального уряду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Intercept.

Пентагон володіє приблизно 145 полями для гольфу і вклав у їх підтримку сотні мільйонів доларів за останні десятиліття, зазначили автори статті.

«Зараз американські військові хочуть вкласти гроші в реконструкцію 35 піщанихлунок на полі для гольфу на авіабазі Рамштайн у Німеччині, а також хочуть придбати компост для поля для гольфу на базі ВПС Кеннон в Нью-Мексико. Армія, своєю чергою, планує укласти контракт на підтримку клубного будинку на полі для гольфу у Військовій академії США у Вест-Пойнті (штат Нью-Йорк)», – зазначає видання.

Це питання викликає обговорення пріоритетів витрачання бюджету міністерства оборони, особливо в умовах, коли уряд прагне оптимізувати свої фінансові витрати. Критики таких витрат стверджують, що підтримка полів для гольфу може відволікати кошти від важливіших потреб військових та їхніх родин, зазначили журналісти The Intercept.

Навіть у час нестримного скорочення витрат у федеральному уряді – включно із закликами так званого Департаменту ефективності уряду Ілона Маска скоротити аж 80 000 робочих місць у Департаменті у справах ветеранів – звички американських військових до гри в гольф це не стосується.

«Це свідчить про більш широкий розрив між риторикою адміністрації Трампа та її діями, особливо коли йдеться про витрати Пентагону», – сказав Гейб Мерфі, аналітик організації «Платники податків за здоровий глузд», позапартійної організації, що наглядає за бюджетом і виступає за припинення марнотратства.. «Подібно до того, як ви не вкладаєте гроші в лунки для гольфу якщо ваша мета полягає в скороченні марнотратних витрат Пентагону», – додав він.

Раніше міністерство оборони США підготувало список співробітників, яких готове звільнити у рамках політики адміністрації американського президента Дональда Трампа щодо скорочення штату федеральних відомств.

До слова, відомство Маска з'ясувало, що дітям у США видали кредити на $312 млн. У США департамент ефективності державного управління (Doge), який очолює мільярдер Ілон Маск, повідомив на своїй сторінці в соцмережі X, що Управління у справах малого бізнесу (SBA) видало дітям кредити на $312 млн.

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Теги: економіка політика США гольф Пентагон військові гроші армія

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