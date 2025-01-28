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Стало відомо, наскільки зріс держборг України у 2024 році

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, наскільки зріс держборг України у 2024 році
Станом на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5519,5 млрд грн
фото з відкритих джерел

На кінець минулого року державний борг становив 6 980,93 млрд грн

Протягом 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 1461,3 млрд грн або $20,74 млрд.  Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

«Станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 980,93 млрд грн, або $166,06 млрд, а саме: державний та гарантований державою зовнішній борг – 5 048,44 млрд грн (72,32 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $120,09 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 932,49 млрд грн (27,68 %), або $45,97 млрд», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що державний борг України становив 6 692,42 млрд грн (95,87% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $159,20 млрд. Державний зовнішній борг становив 4 829,29 млрд грн (69,18% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $114,88 млрд.

Державний внутрішній борг становив 1 863,13 млрд грн (26,69% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $44,32 млрд.

Гарантований державою борг України становив 288,51 млрд грн (4,13%), або 6,86 $млрд, зокрема: гарантований державою зовнішній борг – 219,15 млрд грн (3,14%), або $5,21 млрд; гарантований державою внутрішній борг – 69,36 млрд грн (0,99 %), або $1,65 млрд.

Державний борг України – загальна сума заборгованості України, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань.

До Державного боргу та гарантованого державою боргу України входять:

  • державний борг – загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення;
  • гарантований державою борг – загальна сума боргових зобов'язань суб'єктів господарювання – резидентів України щодо повернення отриманих та непогашених станом на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями.

Нагадаємо, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в грудні 2024 року, становив $1,581 млрд. Це на 6,9% більше, ніж у листопаді ($1,478 млрд).

Як повідомлялося, міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що призупинення невоєнної допомоги з боку США поки що не сильно вплинуло на проєкти у соціальній сфері, оскільки Україна має й інших фінансових партнерів.

До слова, американська економіка може втратити 8% валового внутрішнього продукту, якщо президенту Дональду Трампу вдасться депортувати усіх нелегальних мігрантів із США.

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Теги: борг Мінфін економіка бюджет гроші

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