Як зміниться ВВП України впродовж двох років: прогноз

Аналітики спрогнозували, що чекає економіку України в поточному та наступному роках

Економіка України демонструє стійкість. Прогнозоване зростання ВВП у 2025 році становить 2,9%, а у 2026 році – 3,2%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на макроекономічний прогноз Інституту економічних досліджень та політичних консультацій і German Economic Team.

Як зазначають економісти, реальний ВВП України залишається на 17,4% нижче довоєнного рівня, що свідчить про серйозні структурні проблеми. Згідно з прогнозами у 2025 році інфляція становитиме 12,5%, а у 2026 році знизиться до 6,5%.

Також у наступному році знизиться державний борг та становитиме 85% ВВП, у порівнянні з 89% цьогоріч.

У 2025 році міжнародні гранти тимчасово забезпечать рівновагу, проте у 2026 році прогнозується дефіцит у 5,7% ВВП. Водночас потреби у фінансуванні держбюджету, з урахуванням внутрішнього боргу, становитимуть $52,5 млрд у 2025 році та $55,2 млрд у 2026 році.

Показник дефіциту бюджету залишиться високим – 20% ВВП у 2025 році та 19% у 2026 році.

За словами аналітиків, останні заяви президента США Дональда Трампа про повну зупинку американської підтримки України означають, що один з ризиків для української економіки реалізувався.

Очікується, що у 2025 році Україна отримає $48 млрд грантів та кредитів, а у 2026 році – $36 млрд. Важливо: на ці суми не повинна впливати зупинка підтримки України з боку США.

Як відомо, протягом 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 1461,3 млрд грн або $20,74 млрд.

Нагадаємо, українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE), які у понеділок обвалилися на 15,3% після конфлікту між президентами України та США, продовжують втрачати вартість на тлі інформації про призупинення військової допомоги від Америки.

До слова, у понеділок, 3 березня, після перемовин президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, які закінчилися гострою суперечкою між президентами та передчасним виїздом Зеленського з Білого дому, здешевшали євро, долар та злотий.