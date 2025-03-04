Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Як зміниться ВВП України впродовж двох років: прогноз

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як зміниться ВВП України впродовж двох років: прогноз
Реальний ВВП України залишається на 17,4% нижче довоєнного рівня
фото: bank.gov.ua/НБУ

Аналітики спрогнозували, що чекає економіку України в поточному та наступному роках

Економіка України демонструє стійкість. Прогнозоване зростання ВВП у 2025 році становить 2,9%, а у 2026 році – 3,2%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на макроекономічний прогноз Інституту економічних досліджень та політичних консультацій і German Economic Team.

Як зазначають економісти, реальний ВВП України залишається на 17,4% нижче довоєнного рівня, що свідчить про серйозні структурні проблеми. Згідно з прогнозами у 2025 році інфляція становитиме 12,5%, а у 2026 році знизиться до 6,5%.

Також у наступному році знизиться державний борг та становитиме 85% ВВП, у порівнянні з 89% цьогоріч.

У 2025 році міжнародні гранти тимчасово забезпечать рівновагу, проте у 2026 році прогнозується дефіцит у 5,7% ВВП. Водночас потреби у фінансуванні держбюджету, з урахуванням внутрішнього боргу, становитимуть $52,5 млрд у 2025 році та $55,2 млрд у 2026 році.

Показник дефіциту бюджету залишиться високим – 20% ВВП у 2025 році та 19% у 2026 році.

За словами аналітиків, останні заяви президента США Дональда Трампа про повну зупинку американської підтримки України означають, що один з ризиків для української економіки реалізувався.

Очікується, що у 2025 році Україна отримає $48 млрд грантів та кредитів, а у 2026 році – $36 млрд. Важливо: на ці суми не повинна впливати зупинка підтримки України з боку США.

Як відомо, протягом 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 1461,3 млрд грн або $20,74 млрд.

Нагадаємо, українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE), які у понеділок обвалилися на 15,3% після конфлікту між президентами України та США, продовжують втрачати вартість на тлі інформації про призупинення військової допомоги від Америки.

До слова, у понеділок, 3 березня, після перемовин президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, які закінчилися гострою суперечкою між президентами та передчасним виїздом Зеленського з Білого дому, здешевшали євро, долар та злотий.

Читайте також:

Теги: інфляція гроші економіка ВВП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліціія Київської області та СБУ повідомили про викриття агента РФ, завербованого для підриву військових та правоохоронців на Київщині
СБУ викрила рецидивіста, який готував підрив військового в Бучі
Вчора, 11:24
Мережа аптек «Подорожник» сформувала сторінку фармкомпанії, яка з 2014 року працює в окупації
Відома українська мережа аптек визнала «ДНР» на своєму сайті (фото)
18 лютого, 19:25
Монетарна політика НБУ у 2024 році сама простимулювала інфляційні процеси
Про здоровий глузд та монетарну політику
15 лютого, 16:00
Як отримати кредит на карту в Україні?
Як отримати кредит на карту в Україні?
13 лютого, 16:30
Окупанти атакували Київ ракетами
Ракетна атака, проєкт Міноборони та російський літак над Польщею: головне за ніч
12 лютого, 05:54
Футболіста Девіда Бекхема викрито у зв'язках із РФ
Футболіста Девіда Бекхема викрито у зв'язках із РФ
12 лютого, 01:36
Кожен росіянин розуміє, що така ротація – фактично смертний вирок
РФ відправляє своїх солдатів на острови Дніпра у якості покарання – партизани
11 лютого, 02:37
Рівень безробіття в ІТ зріс до 5,7%, оскільки штучний інтелект відбирає частину завдань у працівників
Кількість безробітних IT-фахівців у США сягла рекорду – WSJ
11 лютого, 01:53
За результатами аудиту будуть встановлені неправомірні отримувачі виплат
Шмигаль пояснив, кому доведеться повернути «тисячу Зеленського»
8 лютого, 18:46

Економіка

Як зміниться ВВП України впродовж двох років: прогноз
Як зміниться ВВП України впродовж двох років: прогноз
«Дронопад» пришвидшиться: мережа ОККО долучається до боротьби з ворожими безпілотниками
«Дронопад» пришвидшиться: мережа ОККО долучається до боротьби з ворожими безпілотниками
Уряд має включити «Укрнафту» до механізму пільгових поставок, щоб стримати стрибок тарифів – Кучеренко
Уряд має включити «Укрнафту» до механізму пільгових поставок, щоб стримати стрибок тарифів – Кучеренко
Українські акції та облігації продовжують дешевшати на тлі новин зі США
Українські акції та облігації продовжують дешевшати на тлі новин зі США
Шмигаль заявив про готовність України підписати угоду про корисні копалини
Шмигаль заявив про готовність України підписати угоду про корисні копалини
Через підвищення тарифів «Укрзалізниці» багато аграрних компаній вже зникли – УАК
Через підвищення тарифів «Укрзалізниці» багато аграрних компаній вже зникли – УАК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 березня 2025
17K
Атака на полігон на Дніпропетровщині. Військові розповіли про події перед ударом
14K
Індія будує газопровід-гігант, який вплине на весь ринок
6656
Зупинка військової допомоги від США. Стало відомо, якого озброєння це стосується
6555
Ціни на нафту падають після призупинення військової допомоги Україні

Новини

Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Сьогодні, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Вчора, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua