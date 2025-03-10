Дешевої пальмової олії більше не буде: Reuters пояснило, що змінилось на ринку

Виробництво пальмової олії зупиняється, оскільки попит на біодизельне паливо зростає

Пальмова олія почала дорожчати через нарощування виробництва біодизелю в Індонезії (біодизельне пальне з пальмової олії часто змішують з іншими видами палива для створення біодизельних сумішей із пальмової олії – «Главком»). З 2019 року в Індії ціна на нього піднялася більш ніж удвічі. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Виробництво зупиняється, оскільки попит на біодизельне паливо зростає. «Ті часи, коли можна було отримати знижку $400 за тонну, минули. Пальмова олія більше не буде такою дешевою, поки Індонезія віддає перевагу біодизельному паливу», – йдеться в повідомленні.

Після десятиліть дешевої пальмової олії, завдяки бурхливому виробництву та боротьбі за частку ринку, виробництво сповільнюється. Індонезія використовує більше для виробництва біодизеля, зазначив галузевий аналітик Дораб Містрі.

Цього року Індонезія підвищила обов’язкову суміш пальмової олії в біодизельному паливі до 40% і планує перейти до 50% у 2026 році, а також до 3% суміші для авіаційного палива наступного року, оскільки країна прагне обмежити імпорт палива.

Пальмова олія, яка використовується в усьому: від тістечок і жиру для смаження до косметики та засобів для чищення, становить більше половини світових поставок рослинної олії та особливо популярна серед споживачів на ринках, що розвиваються, на чолі з Індією.

«Минулого тижня індійці платили $1185 за тонну сирої пальмової олії, порівняно з менш ніж $500 у 2019 році. Вищі ціни на пальмову олію можуть ускладнити спроби урядів приборкати інфляцію, як у країнах, які залежать від пальмової олії, так і в країнах, які залежать від конкуруючих із нею соняшнової та ріпакової олій», – йдеться у матеріалі.

До слова, канадські магазини знімають з полиць американські алкогольні напої, оскільки мита президента США Трампа набувають чинності. У магазинах канадці виявили порожні полиці, де колись зберігалися американські алкогольні напої.