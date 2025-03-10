Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Дешевої пальмової олії більше не буде: Reuters пояснило, що змінилось на ринку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дешевої пальмової олії більше не буде: Reuters пояснило, що змінилось на ринку
Ціни на пальмову олію можуть підвищуватися протягом багатьох років
фото із відкритих джерел

Виробництво пальмової олії зупиняється, оскільки попит на біодизельне паливо зростає

Пальмова олія почала дорожчати через нарощування виробництва біодизелю в Індонезії (біодизельне пальне з пальмової олії часто змішують з іншими видами палива для створення біодизельних сумішей із пальмової олії – «Главком»). З 2019 року в Індії ціна на нього піднялася більш ніж удвічі. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Виробництво зупиняється, оскільки попит на біодизельне паливо зростає. «Ті часи, коли можна було отримати знижку $400 за тонну, минули. Пальмова олія більше не буде такою дешевою, поки Індонезія віддає перевагу біодизельному паливу», – йдеться в повідомленні.

Після десятиліть дешевої пальмової олії, завдяки бурхливому виробництву та боротьбі за частку ринку, виробництво сповільнюється. Індонезія використовує більше для виробництва біодизеля, зазначив галузевий аналітик Дораб Містрі.

Цього року Індонезія підвищила обов’язкову суміш пальмової олії в біодизельному паливі до 40% і планує перейти до 50% у 2026 році, а також до 3% суміші для авіаційного палива наступного року, оскільки країна прагне обмежити імпорт палива.

Пальмова олія, яка використовується в усьому: від тістечок і жиру для смаження до косметики та засобів для чищення, становить більше половини світових поставок рослинної олії та особливо популярна серед споживачів на ринках, що розвиваються, на чолі з Індією.

«Минулого тижня індійці платили $1185 за тонну сирої пальмової олії, порівняно з менш ніж $500 у 2019 році. Вищі ціни на пальмову олію можуть ускладнити спроби урядів приборкати інфляцію, як у країнах, які залежать від пальмової олії, так і в країнах, які залежать від конкуруючих із нею соняшнової та ріпакової олій», – йдеться у матеріалі.

До слова, канадські магазини знімають з полиць американські алкогольні напої, оскільки мита президента США Трампа набувають чинності. У магазинах канадці виявили порожні полиці, де колись зберігалися американські алкогольні напої. 

Читайте також:

Теги: торгівля імпорт виготовлення продукти економіка Індонезія ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Порошок із личинок можуть додавати до хліба, макаронів та іних продуктів
У Європі офіційно дозволено додавати до хліба порошок із личинок хробаків
11 лютого, 12:41
Депутатка також підкреслила, що добудова енергоблоків ХАЕС є стратегічно вигідним рішенням для України
Депутатка пояснила вигоду добудови ХАЕС
13 лютого, 17:45
Програма «Зроблено в Україні» є одним із ключових пріоритетів в економічній політиці
Уряд виділив 5,1 млрд грн на підтримку вітчизняних виробників: подробиці
14 лютого, 21:31
Затверджено план пріоритетних дій Уряду на 2025 рік
Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2025 рік: перелік основних напрямків
18 лютого, 12:24
Торік в Україну було імпортовано понад тисячу автобусів
Головними постачальниками автобусів в Україну торік стали дві країни
25 лютого, 12:30
Україні слід переглянути механізм газового ПСО, щоб створити сприятливі умови для імпорту газу не лише «Нафтогазом», а й приватними компаніями, вважає експерт
Перегляд газового ПСО і реформи ринку критично важливі для стабільності енергосистеми – аналітик
25 лютого, 13:22
За 2020-2024 роки митом обклали понад 2 млн посилок, що принесло до держбюджету 668 млн грн
Менше 1% посилок із-за кордону потрапили під оподаткування: як це вплинуло на держбюджет
3 березня, 09:45
Найдешевша пропозиція на вторинному ринку столичної нерухомості нині вартує 669,3 тис. грн
Яке воно, найдешевше житло у Києві? Три пропозиції до $20 тис.
6 березня, 20:09
Американці грають у покер на курячі яйця
Як американці реагують на подорожчання яєць: підбірка курйозних відео
6 березня, 16:13

Економіка

Дешевої пальмової олії більше не буде: Reuters пояснило, що змінилось на ринку
Дешевої пальмової олії більше не буде: Reuters пояснило, що змінилось на ринку
Через Трампа американцям можуть стати недоступними делікатеси з Європи – Financial Times
Через Трампа американцям можуть стати недоступними делікатеси з Європи – Financial Times
«План вже є». Радники Трампа працюють над пом'якшенням санкцій проти Росії
«План вже є». Радники Трампа працюють над пом'якшенням санкцій проти Росії
Сполучені Штати офіційно закривають 83% програм USAID – Рубіо
Сполучені Штати офіційно закривають 83% програм USAID – Рубіо
Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg
Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg
Знайшли заміну США? Україна завозитиме популярний фрукт до Канади
Знайшли заміну США? Україна завозитиме популярний фрукт до Канади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 березня 2025
34K
Українці повертаються з тимчасово окупованих територій через один із пунктів пропуску на Волині
32K
Відома українська акторка потрапила в ДТП
18K
Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg
18K
Рубіо та Маска зачепили слова Сікорського про Starlink для України

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 березня, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua