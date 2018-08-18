Wizz Air припинить літати з Любліна до Києва



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Рейс буде скасовано після 24 жовтня

Авіакомпанія Wizz Air, починаючи з зимового розкладу 2018/2019, припинить виконання польотів з польського Любліна до Києва. В системі онлайн бронювання на сайті лоукостера відповідні рейси після 24 жовтня відсутні.

Як пише ЦТС, в самій авіакомпанії поки не робили заяв з цього приводу, але відповідне повідомлення опубліковано на сайті аеропорту Люблін. У ньому говориться, що про прийняте угорським лоукостером рішення припинити літати з Любліна до Києва свідчить хоча б те, що на дати після 24 жовтня квитки на рейси за маршрутом Люблін-Київ-Люблін купити не можна. Хоча, зараз перельоти користуються великою популярністю, особливо серед українців.

Відзначимо, що в системі бронювання на сайті Wizz Air квитки в інші міста Польщі з аеропорту Київ (Жуляни) і назад на період зимового розкладу є в наявності.

Раніше повідомлялося, що Wizz Air готується до відкриття нового напряму з України. Ним може стати рейс Львів-Франкфурт.

З 3 серпня рейси з Жулян до Любліна перестала виконувати українська авіакомпанія Bravo Airways. В авіакомпанії пояснили, що прийняли таке рішення, щоб врегулювати розклад чартерних перевезень в гарячий період відпусток і уникнути тривалих затримок. У той же час в польських ЗМІ серед факторів, що підштовхнули Bravo до закриття рейсів, називали конкуренцію на маршруті з боку Wizz Air.