У небі над Києвом пролетіли американські конвертоплани Osprey (відео)



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Американські конвертоплани над Києвом Фото: РБК-Україна

Конвертоплани пролетіли над Подільсько-Воскресенським мостовим переходом, над пішохідним мостом

У середу, 23 вересня, у Києві над Дніпром пролетіли два американських конвертоплани Osprey CV-22.

Відео оприлюднено на сторінці 352d Special Operations Wing у Facebook.

Американські конвертоплани прибули в Україну для участі стратегічних командно-штабних навчаннях «Об’єднані зусилля — 2020».

Як повідомляє пресслужба Міноборони, сьогодні у небі над Чорним морем успішно провели дозаправку конвертопланів Osprey CV-22 під час виконання завдань підрозділами спеціального призначення ССО України та США.

Враховуючи унікальну конструкцію Оsprey — це саме той універсальний засіб транспортування, який здатен доставити воїнів до місця виконання завдання та здійснити евакуацію за необхідності.