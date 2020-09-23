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    У небі над Києвом пролетіли американські конвертоплани Osprey (відео)

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    Американські&nbsp;конвертоплани над Києвом - У небі над Києвом пролетіли американські конвертоплани Osprey (відео)
    Американські конвертоплани над Києвом
    Фото: РБК-Україна

    Конвертоплани пролетіли над Подільсько-Воскресенським мостовим переходом, над пішохідним мостом

    У середу, 23 вересня, у Києві над Дніпром пролетіли два американських конвертоплани Osprey CV-22.

    Відео оприлюднено на сторінці 352d Special Operations Wing у Facebook.

    Американські конвертоплани прибули в Україну для участі стратегічних командно-штабних навчаннях «Об’єднані зусилля — 2020».

    Як повідомляє пресслужба Міноборони, сьогодні у небі над Чорним морем успішно провели дозаправку конвертопланів Osprey CV-22 під час виконання завдань підрозділами спеціального призначення ССО України та США.

    Враховуючи унікальну конструкцію Оsprey — це саме той універсальний засіб транспортування, який здатен доставити воїнів до місця виконання завдання та здійснити евакуацію за необхідності.

    Київ США військові навчання
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