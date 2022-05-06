Централізоване водопостачання повернули в усіх населених пунктах Київщини
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Комунальники повернули централізоване водопостачання у всіх населених пунктах Київської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
«На сьогоднішній день у всіх 123 населених пунктах області повністю відновлене централізоване водопостачання, де ця послуга була відсутня», – написав він.
За даними ОВА, наразі залишається провести тільки точкові ремонтні роботи по підключенню водопостачання у Гостомелі.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що влада розробила детальну інструкцію для проведення відновлювальних робіт на деокупованих територіях України.
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