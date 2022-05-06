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    Централізоване водопостачання повернули в усіх населених пунктах Київщини

    Ремонтні бригади потроху повертають цивілізаційні блага в оселі мешканців Київщини - Централізоване водопостачання повернули в усіх населених пунктах Київщини
    Ремонтні бригади потроху повертають цивілізаційні блага в оселі мешканців Київщини
    фото з відкритих джерел

    Триває 72-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Комунальники повернули централізоване водопостачання у всіх населених пунктах Київської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

    «На сьогоднішній день у всіх 123 населених пунктах області повністю відновлене централізоване водопостачання, де ця послуга була відсутня», – написав він.

    За даними ОВА, наразі залишається провести тільки точкові ремонтні роботи по підключенню водопостачання у Гостомелі.

    Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що влада розробила детальну інструкцію для проведення відновлювальних робіт на деокупованих територіях України.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна водопостачання влада Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Централізоване водопостачання повернули в усіх населених пунктах Київщини