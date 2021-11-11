Або пускаєте мігрантів, або... Лукашенко висунув ультиматум Європі

Олександр Лукашенко: ми обігріваємо Європу, а вони нам ще погрожують, що закриють кордон

Диктатор обурився намірами закрити кордон з Білоруссю

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Європі перекрити трубопровід «Ямал–Європа» та залишити ЄС без газу, якщо Польща закриє кордон із республікою. Про це повідомляє «Белта».

Лукашенко зазначив, що через Білорусь проходить газопровід «Ямал–Європа», обсяги транзиту через який значно збільшилися за останній тиждень.

«Ми обігріваємо Європу, а вони нам ще погрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ? Тому я б керівництву Польщі, литовцям та іншим безголовим порекомендував думати, перш ніж говорити», – заявив білоруський диктатор.

Як відомо, зараз Польща переживає міграційну кризу. Напередодні на кордоні з Білоруссю помер підліток, який перебував у таборі мігрантів.

Сьогодні Радбез ООН проведе екстрене засідання через мігрантів.

Нагадаємо, прем'єр Польщі звинуватив Мінськ у державному тероризмі.

До слова, мігранти розповіли про «пінг-понг» людьми на кордоні Білорусі та Польщі.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.

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