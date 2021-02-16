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    Аварія за аварією. В Пущі-Водиці вигоріла електропідстанція

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    ДТЕК Київські електромережі направила в Пущу-Водицю аварійну бригаду з дизель-генераторами&nbsp; - Аварія за аварією. В Пущі-Водиці вигоріла електропідстанція
    ДТЕК Київські електромережі направила в Пущу-Водицю аварійну бригаду з дизель-генераторами 
    Фото: ДТЕК Київські електромережі

    12 житлових будинків і дитячий будинок підключені до дизель-генераторів

    15 лютого ввечері у Пущі-Водиці сталося загорання на підстанції Південно-Західної залізниці, від якої живляться дитячий будинок і 12 приватних будинків. Інформація про пожежу надійшла на диспетчерську ДТЕК Київські електромережі о 20.00, повідомляє пресслужба ДТЕК.

    «За інформацією, яка є в наявності диспетчера, підстанція залізниці повністю вигоріла і підлягає довготривалому ремонту», – зазначили енергетики.

    «Через відсутність можливості заживити домівки від інших енергооб’єктів ми на час ремонтних робіт залізничників під’єднали клієнтів до дизель-генераторів», – повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

    Як повідомлялося, 15 лютого вдень сталося знеструмлення будинків у центрі Києва через аварію на вулиці Саксаганського.

    Пошкодження відбулось на кабельній лінії. Сталося відключення струму в розподільчому пункті (РП) №428, що живить будинки в центрі Києва.

    Без світла пів дня залишалися 37 житлових будинків та 68 установ.

    Аварію було ліквідовано близько 18 години.

    У ніч на 15 лютого на вулиці Борисоглібській у Подільському районі Києва прорвало теплотрасу. Аварія трапилася близько 00:50.

    На місці працювала аварійна бригада. Для ліквідації пошкодження було задіяно 25 працівників «Київтеплоенерго».

    Теги: пожежа Київ Укрзалізниця електроенергія аварія ДТЕК
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