Як зросли тарифи на комуналку за рік: дані Держстату

За рік (із серпня 2020 до серпня 2021) тарифи на комуналку для населення піднялися на 29,0%

Газ для населення подорожчав майже на 100%

У серпні поточного року (за місяць) в Україні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,6%, свідчать дані Державної служби статистики.

У Держстаті підрахували, що в цілому за рік (із серпня 2020 до серпня 2021) тарифи на комуналку для населення піднялися на 29,0%. При цьому в річному вимірі тарифи на утримання та ремонт житла зросли на 10,8%, а за місяць – на 2,3%.

Щодо цін на водопостачання, то в серпні в порівнянні з попереднім місяцем вони зросли на 0,7%, а за рік – на 11,8%. Крім того, тарифи на каналізацію за рік зросли на 18,6%, а за місяць – на 0,9%.

Утримання житла та прибудинкових територій також подорожчало – на 3,2% за рік і на 0,1% за місяць. Тарифи на електроенергію в серпні залишилися на тому ж рівні, на якому були в липні, але за рік е/е подорожчала на 36,6%.

У серпні в порівнянні з липнем тарифи на природний газ зросли на 2,1%, а за рік – на 96,1%. При цьому цін на опалення і гарячу воду – не змінилися, але за рік – виросли на 13,9%.

Тим часом вже відомо, що тарифи на тепло і гарячу воду зростуть. Найбільш відчутне подорожчання може бути в невеликих містах.

Крім того, гроші на субсидії закінчуються. Уряд просить у Ради ще 12 млрд гривень.