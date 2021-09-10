  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Як зросли тарифи на комуналку за рік: дані Держстату

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За рік (із серпня 2020 до серпня 2021) тарифи на комуналку для населення піднялися на 29,0% - Як зросли тарифи на комуналку за рік: дані Держстату
    За рік (із серпня 2020 до серпня 2021) тарифи на комуналку для населення піднялися на 29,0%
    Фото з відкритих джерел

    Газ для населення подорожчав майже на 100%

    У серпні поточного року (за місяць) в Україні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,6%, свідчать дані Державної служби статистики.

    У Держстаті підрахували, що в цілому за рік (із серпня 2020 до серпня 2021) тарифи на комуналку для населення піднялися на 29,0%. При цьому в річному вимірі тарифи на утримання та ремонт житла зросли на 10,8%, а за місяць – на 2,3%.

    Щодо цін на водопостачання, то в серпні в порівнянні з попереднім місяцем вони зросли на 0,7%, а за рік – на 11,8%. Крім того, тарифи на каналізацію за рік зросли на 18,6%, а за місяць – на 0,9%.

    Утримання житла та прибудинкових територій також подорожчало – на 3,2% за рік і на 0,1% за місяць. Тарифи на електроенергію в серпні залишилися на тому ж рівні, на якому були в липні, але за рік е/е подорожчала на 36,6%.

    У серпні в порівнянні з липнем тарифи на природний газ зросли на 2,1%, а за рік – на 96,1%. При цьому цін на опалення і гарячу воду – не змінилися, але за рік – виросли на 13,9%.

    Тим часом вже відомо, що тарифи на тепло і гарячу воду зростуть. Найбільш відчутне подорожчання може бути в невеликих містах.

    Крім того, гроші на субсидії закінчуються. Уряд просить у Ради ще 12 млрд гривень.

    Читайте також:

    Теги: ЖКГ газ тарифи гроші комуналка ціни опалення українці ремонт житло водопостачання уряд населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як зросли тарифи на комуналку за рік: дані Держстату