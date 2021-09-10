Гроші на субсидії закінчуються. Уряд просить у Ради ще 12 млрд гривень

На субсидії використано понад 33 млрд гривень з 35,2 млрд гривень

Парламент має внести зміни до держбюджету, щоб Кабмін мав змогу розрахуватися з отримувачами субсидій до кінця року

Кабінет міністрів буде просити Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. На житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль з трибуни у парламенті.

Як зазначив Шмигаль, на субсидії використано понад 33 млрд гривень з 35,2 млрд гривень.

«До кінця року, за підрахунками Міністерства соціальної політики, потрібно буде близько 12 млрд гривень. Звичайно, ми будемо звертатися до народних депутатів і просити підтримати зміни до бюджету», – сказав він.

За його словами, зміни будуть подані в Раду до наступного четверга. «Будемо просити підтримати, щоб до кінця року субсидії можна було всім людям виплачувати», – додав прем'єр.

Тим часом Мінфін готує законопроєкт для перевірки рівня доходу громадян.

Також повідомлялося, що Мінфін готує зміни до держбюджету, бо гроші на субсидії закінчуються.

Раніше Сергій Марченко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що коштів на субсидії вистачить до листопада.

Зазначимо, Кабінет міністрів України планує скоротити на 50% норми споживання комунальних послуг, що використовуються для виявлення розміру субсидії.

Нагадаємо, уряд подовжить дію спеціальних соціальних нормативів при розрахунку субсидій для регіонів, які після 1 жовтня опиняться у «червоній» зоні.

Перевірити перенарахування та розмір субсидії можна онлайн – оприлюднено інструкцію.

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