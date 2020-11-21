Які категорії водіїв можуть купувати поліс автоцивілки за пів ціни

Придбати поліс на пільгових умовах можна, якщо об’єм двигуна не перевищує 2500 куб. см

Деякі категорії громадян при купівлі полісу «автоцивілки» мають право платити тільки 50% його вартості.

Яких категорій водіїв це стосується та які умови оформлення полісів, пресслужба Моторного (транспортного) страхового бюро України розповіла на сторінці у фейсбуці.

Закон «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» передбачає, що 50% вартості полісу сплачують:

учасники війни;

особи з інвалідністю II групи;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I або II категорії);

пенсіонери.

Зазначена пільга надається цим громадянам за умови особистого керування автомобілем, без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу, пояснюють в МТСБУ.

Придбати поліс на пільгових умовах можна, якщо об’єм двигуна не перевищує 2500 куб. см, а автомобіль належить громадянину на праві власності.

«Автоцивілка», або обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ) – це страховий поліс автоцивільної відповідальності.

Водій повинен купити такий поліс до реєстрації авто, але не пізніше ніж через 10 днів після придбання транспортного засобу.

Автоцивілка покриває витрати виключно винуватця аварії. Поліс автоцивілки не дає права на отримання компенсації на ремонт власного авто.

Коли інший водій, який має поліс автоцивілки, в'їхав в ваше авто, ремонт оплачує його страхова компанія (тобто страхова компанія винуватця аварії).

Якщо в ДТП винні обидва водії – компенсацію виплачують обидві страхові компанії.