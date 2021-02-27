Які продукти будуть дешевшати: експерт назвав термін і умову

На жаль, цей рік буде роком зростання вартості продовольства, зазначив

Ціни на продукти в Україні у 2021 році будуть зростати на тлі пандемії коронавірусу і погодних умов. Однак при певних умовах в один із сезонів їх вартість може знизитися.

Такий прогноз дав голова асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Про це він розповів у ефірі каналу «Україна 24».

За даними фахівця, вартість продуктів в Україні вже три роки тримається на рівні Європи. Деякі позиції коштують навіть дорожче.

«Більшість цін в Україні вже років зо три є або європейськими, або за багатьма позиціями, наприклад молоко чи хліб, дорожче, ніж у більшості країн Європи, навіть якщо ми будемо брати не Східну Європу, а Західну. Стосовно можливості стримування, дійсно, раніше було держрегулювання цін, потім уряд відмовився, але зараз повернувся моніторинг», – сказав він.

Але цінники продовжать рости, вважає Дорошенко.

«Якщо дійсно є прогноз про те, що ціни будуть рости, то відбуваються різні речі для того, щоб або з Держрезерву взяти зерно, або масло, або, наприклад, дати можливість імпортувати. Але, на жаль, цей рік буде роком зростання вартості продовольства, і тут є дві причини: погодні умови минулого року в Україні та світі, та Covid-19», – сказав він.

Дорошенко додав, що в осінній період при певних умовах вартість продуктів може знизитися.

«Не можна забувати, що більшість країн світу роблять запаси зернових продуктів, які можуть зберігатися довгий термін. Коли пан заступник міністра (заступник міністра економіки Тарас Качка – ред.) говорив про можливості зниження цін ближче до осені, він мав рацію, оскільки ми будемо розуміти, який буде врожай, і якщо буде зрозуміло, що світ вже переміг пандемію, то тоді більшість урядів країн світу буде продавати зі своїх резервів зерно і продукти», – підсумував фахівець.

Зазначимо, в Україні подорожчали майже всі продукти харчування – ціни злетіли догори. Лідери здорожчання – яйця. Їхня ціна зросла орієнтовно на 70%.

Ціни на олію – приблизно на 50%, цукор – 50-60%. Стільки додали ці продукти у ціні від літа. Дорожчає борошно, в середньому на 20%, і кажуть це не межа.

Макарони, крупи, молочка, м'ясо додали орієнтовно по 10% до попередньої ціни.