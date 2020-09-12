Зеленський пообіцяв фермерам «Доступні кредити 5-7-9%»



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Володимир Зеленський хоче розширити програму «Доступні кредити 5-7-9%» на фермерів, постраждалих від посухи

Глава держави зазначив, що уряд має вирішити питання страхування врожаю

Програму фінансової державної підтримки мікро- та малого бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%» обіцяють розшити і на фермерів, які постраждали від цьогорічної посухи.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає його пресслужба.

Він переконує, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вже отримало завдання щодо підготовки програми підтримки фермерів. Вона передбачає і «доступні кредити».

«Я говорив з фермерами. Поставили завдання. Крім програми «5-7-9%», буде виділено частину в цій програмі для фермерів. Перш за все для тих, які постраждали від посухи в Україні», – переконує Зеленський.

Також він додав, що профільні міністерства мають розробити програми зрошування.

«Всі скаржаться, що довгі роки – засуха, фермери втрачають урожай. Так, це природа, це клімат, але держава не може відповідати, що це тільки природа та клімат», – каже президент.



Глава держави зазначив, що уряд має вирішити питання страхування врожаю.