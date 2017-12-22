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    Yanair запускає прямі авіарейси зі Львова до Батумі

    Квитки на рейси зі Львова на грузинський курорт Батумі вже в продажу
    Авіакомпанія Yanair відкрила продаж квитків на прямі рейси Львів-Батумі, які почнуть виконуватися з 8 червня. Про це свідчать дані системи бронювання авіаперевізника, повідомляє avianews.com. Спочатку польоти в Грузію будуть виконуватися один раз на тиждень по п'ятницях, а з 19 червня додасться другий рейс по вівторках. Виліт з Батумі до Львова
    • Сьогодні, 20:44
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    Літак авіакомпанії Yanair

    Квитки на рейси зі Львова на грузинський курорт Батумі вже в продажу

    Авіакомпанія Yanair відкрила продаж квитків на прямі рейси Львів-Батумі, які почнуть виконуватися з 8 червня. Про це свідчать дані системи бронювання авіаперевізника, повідомляє avianews.com.

    Спочатку польоти в Грузію будуть виконуватися один раз на тиждень по п'ятницях, а з 19 червня додасться другий рейс по вівторках. Виліт з Батумі до Львова запланований на 13:15, виліт зі Львова в Батумі на 16:00.

    В системі бронювання продаж на рейси відкрито до кінця вересня. Вартість авіаквитків економ-класу становить 6154 грн (еквівалент $219) в обидві сторони. В ціну включено харчування та перевезення багажу 23 кг.


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    Останній раз Yanair анонсувала початок польотів зі Львова в Батумі в листопаді 2017 року, проте продаж квитків тоді не відкривала.

    «Yanair тривалий час успішно співпрацює з нами, здійснюючи чартерні перевезення. Вже кілька разів вони анонсували плани запуску постійних авіарейсів до Грузії. Сподіваємося, що хоч на цей раз вдасться відкрити такий очікуване багатьма пасажирами напрямок», - прокоментувала тоді ситуацію гендиректор аеропорту Львів Тетяна Романовська.

    Зараз пряме авіасполучення між Львовом та Грузією відсутнє. У 2014 році лоу-кост Wizz Air планував відкрити рейси зі Львова в Кутаїсі, а МАУ - зі Львова в Батумі, проте заплановані польоти в результаті були скасовані.

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