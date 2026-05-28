Рада ЄС схвалила транш на 2,8 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Ростислав Вонс
З початку дії Ukraine Facility Україна отримала 26,8 млрд євро
Рішення про фінансування було ухвалено після оцінки Єврокомісією виконання умов програми

Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні майже 2,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Єврокомісія позитивно оцінила виконання плану України за четвертий квартал 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Станом на кінець травня 2026 року спільними зусиллями вже виконано 86 кроків плану України, ще 65 – у процесі реалізації. Продовжуємо разом впроваджувати реформи та рухатися шляхом європейської інтеграції», – йдеться в заяві.

За словами Свириденко, у межах програми Ukraine Facility з початку роботи інструменту з 2024 року вже отримали 26,8 млрд євро. Загальний обсяг програми на 2024–2027 роки становить 50 млрд євро.

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про кредит у 90 млрд євро. За відповідний закон проголосували 298 народних депутатів.

Документ дає можливість залучити фінансову допомогу від ЄС на загальну суму до 90 млрд євро у 2026-2027 роках. Ці кошти будуть розподілені на покриття дефіциту держбюджету, забезпечення макроекономічної стабільності та посилення оборонно-промислового потенціалу. Погашення основної суми позики здійснюватиметься виключно коштом репарацій від Російської Федерації, а відсотки покриватиме бюджет ЄС.

Набуття чинності угодою про позику і меморандумом про взаєморозуміння після їх ратифікації дозволить Україні залучити від ЄС до 90 млрд євро фінансового ресурсу для підтримки державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу. На 2026 рік загальний обсяг підтримки у розмірі до 45 млрд євро, що розподіляється на два ключові компоненти: оборонна частина (до 28,3 млрд євро) – спрямовується на закупівлю озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу; бюджетна частина (16,7 млрд євро) – спрямовується на забезпечення макрофінансової стабільності та покриття дефіциту державного бюджету.

Водночас рівномірний розподіл фінансування бюджетної частини здійснюється через два інструменти: до 8,35 млрд євро надається безпосередньо як макрофінансова допомога (що є предметом Меморандуму про взаєморозуміння) та до 8,35 млрд євро – додатково через механізм Ukraine Facility.

