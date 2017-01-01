З 1 січня зарплата вчителів зросте на 25% - Гриневич

Зведений бюджет освіти в 2018 році становить 221,9 млрд грн

З 1 січня 2018 року українським вчителям збільшать зарплати на 25%. Про це на прес-конференції повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, перердає прес-служба відомства. За її словами, зведений бюджет освіти в 2018 році становить 221,9 млрд грн, при цьому завдяки збільшенню зарплат обсяг освітньої субвенції зріс на 11,2 млрд і склав 61,7



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Зведений бюджет освіти в 2018 році становить 221,9 млрд грн

З 1 січня 2018 року українським вчителям збільшать зарплати на 25%.

Про це на прес-конференції повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, перердає прес-служба відомства.

За її словами, зведений бюджет освіти в 2018 році становить 221,9 млрд грн, при цьому завдяки збільшенню зарплат обсяг освітньої субвенції зріс на 11,2 млрд і склав 61,7 млрд грн.

«У бюджеті на 2018 рік ми продовжуємо збільшувати інвестиції в освіту, зокрема, частка ВВП на освіту збільшилася до 6,7%. Зведений бюджет освіти зріс на 53,3 млрд грн», - зазначила Гриневич.

Міністр розпповіла, що на старт реформи в бюджеті 2018 року закладено майже 1 млрд грн на забезпечення учнів початкових класів навчальними засобами та мобільними меблями,163 млн 818 тис. - на придбання техніки для початкової школи, 386,5 млн - на підвищення кваліфікації вчителів, 272 млн 382 тис. - на підручники для 1-го класу. Також 48 млн 349,5 тис. передбачено на закупівлю навчально-методичної літератури для початкових класів.

«Ці інвестиції ми робимо на засадах співфінансуваня з місцевими органами влади - частину коштів дає держава, іншу частину - місцеві органи. Майже 1 млрд держава дає на забезпечення навчальним засобами та мобільними меблями, бо для реалізації нових методик потрібне нове освітнє середовище, і маємо його забезпечити», – зазначила Гриневич.