Голова МОЗ озвучив зарплату лікарів наступного року

Загальний обсяг фінансування медичної сфери МОЗ хотів встановити на рівні 296 млрд грн, зараз у бюджеті на 2021 рік для медицини виділено 123 млрд грн

Те, що лікар отримує зараз, те саме буде отримувати і в наступному році, ─ Степанов

Зарплата лікарів наступного року буде на рівні 9 тисяч гривень. Про це в інтерв'ю Censor.net сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Виходячи з тієї вартості, яка закладена на фінансування медицини на наступний рік, зарплата лікаря буде на рівні 9 тисяч на місяць. Тобто те, що лікар отримує зараз, те саме він буде отримувати і в наступному році. На більше сьогодні грошей немає», ─ сказав Степанов.

За його словами, МОЗ у бюджетному запиті закладав суму в 225 млрд грн лише на Програму медичних гарантій, куди входила і вартість ліків і зарплата медиків.

«Загальний обсяг фінансування медичної сфери МОЗ хотів встановити на рівні 296 млрд грн. Зараз у бюджеті на 2021 рік на фінансування медицини виділено 123 млрд грн.», ─ нагадав міністр.

Степанов наголосив, що були підвищені тарифи на лікування інсультів, інфарктів, екстрену медичну допомогу, медикам з вересня виплачуються надбавки. Також 300% надбавок отримують ті медпрацівники, які працюють у ковід-лікарнях.

«Зараз лікарі, які працюють у «ковідних» лікарнях, завдяки 300% надбавкам, отримують близько 30 тис. грн на місяць», ─ повідомив Степанов.

Раніше голова МОЗ говорив, що справедливі зарплати лікарів - це 23 тис. грн, середнього медперсоналу - 17 тис. грн, молодшого медперсоналу - 12 тис грн. Такий рівень оплати праці медпрацівників був закладений МОЗ. І міністерство сподівається, що він буде врахований під час голосування проекту бюджету-2021.

Ще у листопаді глава МОЗ сказав, якою має бути зарплата медиків у 2021 році. «Саме тому ми наголошуємо на ухваленні адекватного бюджету на 2021 рік – щоб заробітна плата лікаря починалася від 22-25 тисяч гривень. І це один із головних чинників щодо зупинки від'їзду наших громадян, наших лікарів, наших медичних працівників за кордон», – заявив тоді голова МОЗ.

Читайте також: