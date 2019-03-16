Україна встановила рекорд з імпорту цибулі у лютому



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Майже вся цибуля була імпортована з Казахстану та Узбекистану

В лютому 2019 року Україна встановила черговий рекорд з імпорту цибулі. Згідно даних Держстату, в країну було ввезено 26,5 тис. тонн цієї продукції, тобто, в 3 рази більше, ніж в січні, коли було зафіксовано останній рекорд з імпорту. Про це інформує «Інфо-Шувар».

Як і місяць тому, майже вся цибуля була імпортована з Казахстану та Узбекистану. Загалом, за 8 місяців сезону - з липня 2018 року по лютий 2019 року – Україна імпортувала майже 50 тис. тонн цибулі. За даними видання, поставки продовжують відбуватись і в березні. В попередні роки рекордними вважався обсяг 42 тис . тонн, який був імпортований за весь сезон 2010/2011 років.

«Ми постійно слідкуємо за ситуацією на гуртових ринках країни, тому, очікували офіційного підтвердження збільшення імпорту. Завдяки імпорту, ми мали суттєве просідання цін в другій половині лютого. Але такий приріст дійсно вражає, фактично, мова йде про найбільший місячний обсяг імпорту цибулі, принаймні, за останні 10 років. Слід також відмітити, що далеко не весь цей обсяг опинився на ринку, його частину імпортери до сьогодні зберігають на складах в очікуванні вищої ціни. Також, протягом зими на ринку майже не торгувалась вітчизняна цибуля, фермери, які мають на зберіганні певні обсяги не почали їх продавати навіть тоді, коли ціни на імпортну продукцію пішли вниз», - розповідає експерт Тетяна Гетьман.

За даними видання, в перший тиждень березня на ринку України почала відновлюватись тенденція до зростання ціни на цибулю, після суттєвого просідання в кінці лютого. Сьогодні на найбільшому в Західній Україні торговому майданчику з автомобілів ОРСП «Шувар» цибуля пропонується по 12-14 грн/кг (0,40-0,47 EUR/кг).