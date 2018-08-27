З початку року в окупований Крим надійшло з РФ 89 млрд рублів



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Окупований Крим

«Безоплатні надходження» з РФ складають 66% доходів окупованого Криму

За сім місяців 2018 року доходи консолідованого бюджету окупованого Росією Криму склали 89,1 млрд рублів (36,94 млрд гривень), з них 58,8 млрд (24,3 млрд гривень) – «безоплатні надходження».

Про це повідомили в «мінфіні Криму» з посиланням на главу відомства Ірину Кивико.

За словами Кивико, загальні надходження складаються з податкових і неподаткових доходів, які складають 30,3 млрд рублів (34% від загальної суми), «безоплатні надходження» складають 66% доходів.

Як повідомила глава «мінфіну», за сім місяців 2015 року до консолідованого бюджету Криму надійшло 16 млрд рублів податкових і неподаткових доходів, за аналогічні періоди в 2016-му - 23,5 млрд рублів, в 2017-м – 26,1 млрд рублів, в 2018-му - 30,3 млрд.

Нагадаємо, у грудні 2017 року глава «мінфіну» визнала, що Крим не зможе обійтися без дотацій з бюджету Росії протягом найближчих 10 років.

Джерело: Крим.Реалії