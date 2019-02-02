З України зникають банкомати



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Середня сума чеку безконтактних покупок становить 205 грн

Все більше держателів карток використовують безконтактні платежі

Загальна кількість транзакцій за картками у 2018 році збільшилась на 20% за рік та перевищіла 530 мільйонів. Кількість банкоматів, навпаки, скоротилась. Про це свідчать дані Українського процесінгового центру, пише видання Мінфін.

За 2018 рік кількість покупок, сплачених картками, збільшилася на 32%. При цьому кількість фінансових трансакцій на одну активну картку досягла 6,8 трансакцій за місяць.

Порівнюючи з 2017 роком, збільшилась на 4% частка розрахунків платіжними картками від загального числа фінансових операцій та склала 65%. А частка покупок картками за обсягами дорівнює майже 28%.

У 2018 році частка покупок, оплачених картками через інтернет дорівнює 14% від усіх покупок картками. Кількість таких трансакцій збільшилася на 29% в 2018 році, тоді як у 2017 році цей показник збільшився на 26%.

Все більше держателів карток використовують безконтактні платежі. Кількість таких оплат зросла у 2 рази та займає 29% від усіх покупок картками у POS-терміналах. Наразі 86% від усіх POS-терміналів, підключених до Українського процесінгового центру та розташованих в торговельних мережах, приймають до оплати безконтактні картки.

Слід зазначити, що безконтактний метод оплати частіше використовується при здійсненні платежів невеликими сумами. Так середня сума чеку безконтактних покупок становить 205 грн.

Частіше всього, за допомогою технології PayWave та PayPass, українці розраховуються на заправках, у ресторанах швидкого харчування, в супермаркетах, у господарських магазинах, магазинах косметики і сплачують проїзд у метро. Не зважаючи на те що кількість безконтактних оплат проїзду у метро збільшилась у 3 рази, їх частка поки що складає 6% від усіх безконтактних трансакцій.

Вже декілька років поспіль зберігається динаміка скорочення мережі банкоматів. Кількість АТМ банків-клієнтів UPC зменшилась на 4%. При цьому показники використання держателями карток додаткових сервісів на банкоматах, навпаки, зросли. Наприклад, кількість депозитних (cash-in) операцій у банкоматах – на 7%.

Проте не втрачають своєї популярності й операцій зняття готівки (cash-out). Їх кількість збільшилася на 9%.