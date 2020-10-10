«Пенсія, на яку можна вижити, вже не світить», – нардеп



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Ситуацію з пенсійним забезпеченням може виправити запровадження накопичувальних пенсій

Ситуацію з пенсійним забезпеченням може виправити пенсійна реформа

30-річні українці можуть не сподіватися, що після досягнення пенсійного віку будуть отримувати високі пенсії. Таку заяву зробила народний депутат з фракції «Слуга народу» Галина Янченко.

Відповідну заяву вона зробила в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Янченко, пенсія, яку зараз отримують пенсіонери, це сума, на яку важко вижити, а поколінню українців, яким зараз близько 30 років, взагалі не «світять пенсії, на які можна вижити».

«Мені 32 роки і, я думаю, що моєму поколінню пенсія, на яку можна вижити, вже не «світить», – сказала вона.

Нардеп зазначила, що ситуацію з пенсійним забезпеченням може виправити пенсійна реформа і запровадження накопичувальних пенсій.

«Пенсійна реформа невідворотна, її потрібно ухвалити для того, щоб українські пенсіонери могли стати гідними людьми й забезпечувати собі нормальний рівень життя», – заявила Янченко.

За словами політика, накопичувальна пенсія в Україні буде запроваджуватися поступово.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська держава не зможе виплачувати пенсії своїм громадянам через 15 років, оскільки працездатність населення падає.

У Мінсоцполітики розповіли, що потрібно для розвитку солідарної пенсійної системи в Україні.

До слова, дефіцит Пенсійного фонду за дев’ять місяців склав понад 17 млрд грн.

Як відомо, у четвер, 1 жовтня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій жовтня.

Нагадаємо, уряд продовжив запроваджені у квітні 2020 року щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн на наступний рік.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

Також повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розробили календар підвищення пенсій.

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