За тиждень Нацбанк продав понад $1 млрд: це другий найбільший показник за рік

Більший показник був лише у травні

Із 9 по 13 грудня Національний банк України продав на міжбанку $1075,75 млн, при цьому купив $100 тис. Про це стало відомо зі статистики НБУ.

Так, за період, з 9 по 13 грудня Нацбанк продав $1075,75 млн, що на $290,25 млн більше, ніж минулого тижня.

Також це другий найбільший показник за рік – більше продавали тільки у травні.

При цьому Нацбанк купив $100 тис., що на $30 тис. менше, ніж минулого тижня.

А загалом з початку року Нацбанк продав $31,5 млрд, а купив $125,8 млн.

Нагадаємо, у найближчі місяці в Україні прогнозується прискорене зростання цін. Про це заявив очільник Національного банку Андрій Пишний на брифінгу.

Окрім того Національний банк України підвищив облікову ставку на пів відсоткового пункту – до 13,5% річних. Рішення було ухвалено задля утримання інфляції під контролем, щоб поступово сповільнити інфляцію до цілі 5%.

Також Національний банк України з 1 грудня запустив нову версію системи електронних платежів – СЕП-4.1 із функціональністю миттєвих кредитових переказів. Цю функцію підтримують наразі 10 банків.

До слова, Національний банк присвятив пам’ятну монету досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій. Назва нової монети – «Цифрова держава».