Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

За тиждень Нацбанк продав понад $1 млрд: це другий найбільший показник за рік

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
За тиждень Нацбанк продав понад $1 млрд: це другий найбільший показник за рік
фото з відкритих джерел

Більший показник був лише у травні

Із 9 по 13 грудня Національний банк України продав на міжбанку $1075,75 млн, при цьому купив $100 тис. Про це стало відомо зі статистики НБУ.

Так, за період, з 9 по 13 грудня Нацбанк продав $1075,75 млн, що на $290,25 млн більше, ніж минулого тижня.

Також це другий найбільший показник за рік – більше продавали тільки у травні.

При цьому Нацбанк купив $100 тис., що на $30 тис. менше, ніж минулого тижня.

А загалом з початку року Нацбанк продав $31,5 млрд, а купив $125,8 млн.

Нагадаємо, у найближчі місяці в Україні прогнозується прискорене зростання цін. Про це заявив очільник Національного банку Андрій Пишний на брифінгу.

Окрім того Національний банк України підвищив облікову ставку на пів відсоткового пункту – до 13,5% річних. Рішення було ухвалено задля утримання інфляції під контролем, щоб поступово сповільнити інфляцію до цілі 5%.

Також Національний банк України з 1 грудня запустив нову версію системи електронних платежів – СЕП-4.1 із функціональністю миттєвих кредитових переказів. Цю функцію підтримують наразі 10 банків.

До слова, Національний банк присвятив пам’ятну монету досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій. Назва нової монети – «Цифрова держава».

Читайте також:

Теги: Андрій Пишний курс валют держава Нацбанк Національний банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Квіт, президент Києво-Могилянської академії
Сергій Квіт: Наша мета – протистояти асиміляції українських дітей, які виїхали
29 листопада, 06:00
Загальна площа будівлі становить понад 12 тис. кв. м
Нацбанк отримав право на продаж столичного готелю «Салют»
3 грудня, 18:03
Канада натякає, що арештує Нетаньягу за ордером МКС
Канада натякає, що арештує Нетаньягу за ордером МКС
23 листопада, 05:55
Ракети для Patriot дорогі і виготовляти їх у великих кількостях складно, каже Залужний
Чому Захід не допомагає Україні збивати російські КАБи: Залужний дав відповідь
23 листопада, 17:42
Окупанти насильно вивозять маріупольців до Росії. Квітень, 2022 року
У 2025 році Росія депортуватиме українських переселенців – правозахисник 
26 листопада, 19:31
Президент Литви відвідав місце авіакатастрофи в Лієпкальнісі
Науседа про авіакатастрофу у Вільнюсі: Дії Росії змушують розглядати її причетність 
26 листопада, 15:35
Миттєві перекази доступні для всіх, хто підключений до системи: банків, небанківських надавачів платіжних послуг, Державної казначейської служби України
НБУ запустив функцію миттєвих переказів: як це працює
2 грудня, 18:32
США та Ізраїль могли бути причетні до перевороту у Сирії
Іран назвав можливих організаторів перевороту в Сирії
11 грудня, 11:44
Міністр у справах біженців Афганістану Халіл Ур-Рахман Хаккані ніколи не з'являвся на публіці без автомата в руках
В Афганістані смертник підірвав міністра з уряду «Талібану»
11 грудня, 19:19

Економіка

За тиждень Нацбанк продав понад $1 млрд: це другий найбільший показник за рік
За тиждень Нацбанк продав понад $1 млрд: це другий найбільший показник за рік
Різдвяний стіл-2024: науковці вирахували страшну цифру української продуктової інфляції
Різдвяний стіл-2024: науковці вирахували страшну цифру української продуктової інфляції
Зростання тарифів на транспортування газу. Директор Асоціації газовидобувних компаній попередив про наслідки
Зростання тарифів на транспортування газу. Директор Асоціації газовидобувних компаній попередив про наслідки
Зміни у законодавство можуть спровокувати подорожчання ліків. Міністр Ляшко ініціював нараду з фармринком
Зміни у законодавство можуть спровокувати подорожчання ліків. Міністр Ляшко ініціював нараду з фармринком
Нацбанк випустив монету присвячену цифровізації України
Нацбанк випустив монету присвячену цифровізації України
Українці зможуть отримати додаткові кошти від держави
Українці зможуть отримати додаткові кошти від держави

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
95K
У масштабній ДТП біля Львова загинула донька української співачки
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2024
18K
Масштабна ДТП поблизу Львова: семеро осіб загинули, ще троє травмовані (фото)
17K
У Керченській протоці тонуть два російські танкери (відео)
14K
У полон до азовців потрапили елітні російські розвідники

Новини

Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Сьогодні, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Вчора, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
14 грудня, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
14 грудня, 16:24

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua