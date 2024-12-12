Нацбанк підвищив облікову ставку вперше за пів року

Попередній прогноз НБУ передбачав утримання облікової ставки на рівні 13% щонайменше до літа 2025 року

Національний банк України підвищив облікову ставку на пів відсоткового пункту – до 13,5% річних. Рішення було ухвалено задля утримання інфляції під контролем, щоб поступово сповільнити інфляцію до цілі 5%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Підвищення облікової ставки сприятиме збереженню контрольованості інфляційних очікувань та підтримає реальну дохідність гривневих інструментів. Це підживить інтерес до строкових гривневих заощаджень і сприятиме, відповідно, зниженню тиску на курс та ціни в міру вичерпання дії тимчасових рушіїв інфляції», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає НБУ, упродовж останніх місяців інфляція зростала швидшими темпами, ніж передбачалося. Натомість представники НБУ запевнили, що обсяги міжнародної фінансової допомоги у 2025 році будуть достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Національний банк вирішив залишити облікову ставку на рівні 13%, де вона перебувала з червня 2024 року. Як зазначала пресслужба, рішення залишити облікову ставку без змін у поєднанні з підтримкою стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, уповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%.

Облікова ставка Національного банку упродовж 2024 року скріншот

Облікова ставка – це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам. Від цього залежить, під який відсоток банки надаватимуть кредити та депозити фізособам і бізнесу. За допомогою облікової ставки НБУ намагається впливати на інфляцію. Збільшення ставки використовується для стримування цін, зниження – для підвищення економічної активності шляхом активнішого кредитування.

Оновлений прогноз НБУ передбачав більш тривале утримання облікової ставки на рівні 13% – щонайменше до літа 2025 року. У разі подальшого зростання цінового тиску понад прогноз та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ буде готовий посилити відсоткову політику та застосовувати додаткові монетарні заходи.

Як відомо, в червні 2022 року НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Метою такого підвищення облікової ставки є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і, в результаті, посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.

Згодом 27 липня 2023 року Національний банк України знизив облікову ставку до 22%. Це було перше зниження з того часу, коли ставку підняли одразу з 10 до 25%. Стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливлюють початок циклу зниження облікової ставки.