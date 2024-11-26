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Курс долара оновив історичний максимум

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Курс долара оновив історичний максимум
Долар дорожчає четвертий день поспіль
фото з відкритих джерел

Курс долара перевищивши попередній максимум, зафіксований 22 липня 2024 року

Національний банк України підвищив курс долара до гривні, зафіксувавши історичний максимум на 27 листопада 2024 року на рівні 41,5035 грн за $1, що є збільшенням на 0,0648 грн порівняно з попереднім днем. Про це йдеться на сайті НБУ.

Варто зазначити, що долар дорожчає четвертий день поспіль. Так, сьогодні він оновив рекорд, перевищивши попередній максимум 41,4912 грн/долар, зафіксований 22 липня 2024 року.

Курс долара до гривні оновив історичний максимум
Курс долара до гривні оновив історичний максимум
скріншот

З початку року курс долара зріс на 9,3% (з 37,9824 грн/долар на 31 грудня 2023 року). Офіційний курс євро на 27 листопада також зріс до 43,6824 грн за 1 євро, що на 0,2091 грн більше, ніж напередодні.

На міжбанку курс долара зріс на шість копійок, досягнувши 41,57-41,59 грн/долар (купівля-продаж). На готівковому ринку долар подорожчав на 10 копійок, досягнувши 41,75 грн.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила в цілому проєкт бюджету на 2025 рік. Рішення підтримали 257 парламентарів.

Як повідомлялося раніше, курс долара до гривні, який уряд закладає в державний бюджет на наступний рік є виключно розрахунковим. Зокрема, він не впливатиме на рішення Національного банку.

До слова, що довше триватиме війна Росії проти України, то довше курс долара до гривні буде зростати. Після закінчення війни курс стабілізується на поточному рівні.

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Теги: курс валют валюта гроші Національний банк

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